قيادي بحماة الوطن: حملات التشويه لن تنال من وعي المصريين..والانتخابات معركة وعي

أكد محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن وأمين الشيخ زايد، أن ما يروج له البعض من شائعات وأكاذيب حول المشهد الانتخابي لا يعدو كونه محاولات بائسة لزعزعة ثقة المواطنين في استحقاق وطني يسطر فيه المصريون مجددًا أروع صور الانتماء والوعي.

وقال صالح في تصريحاته إن الحديث عن المال السياسي هو إفلاس سياسي وأخلاقي ممن فقدوا القدرة على التواصل مع الشارع المصري، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية أرست نموذجًا مشرفًا في النزاهة والشفافية بإشراف قضائي كامل وضمانات قانونية رادعة لأي تجاوز.

وشدد على أن المشهد الانتخابي في مصر يعكس حيوية المجتمع المصري وإيمانه بضرورة المشاركة في بناء المستقبل، موضحًا أن من يحاولون تشويه هذا المشهد إنما يستهدفون الوطن ذاته، وليس فقط العملية الانتخابية، وأن الشعب المصري بات أكثر وعيًا وإدراكًا لمثل تلك الأساليب المريضة التي عفى عليها الزمن.

وأضاف صالح، أن النزول إلى صناديق الاقتراع واجب وطني ومسؤولية تاريخية، ورسالة تؤكد أن المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف دولتهم ومؤسساتهم، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الفاعلة وعدم ترك المجال للأبواق التي لا تجيد سوى بث الإحباط والافتراء.

واختتم محمد مجدي صالح تصريحه قائلًا: مصر تواجه معركة وعي حقيقية، ولن يُسمح لأحد أن يشوه إرادة شعبها أو يقلل من وطنيته، مؤكدا أن حزب حماة الوطن سيبقى في مقدمة الصفوف، مدافعًا عن ثوابت الدولة المصرية، وحارسًا لإرادة الأمة التي لا تعرف الانكسار ولا المزايدة.