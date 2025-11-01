قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفيرنا بطوكيو: اليابانيون يشعرون بفخر كبير لمشاركتهم في مشروع المتحف المصري الكبير
حكم إجراء عملية شد الوجه لإزالة التجاعيد.. الإفتاء توضح
مدبولي: الدولة بذل جهود واسعة لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي
الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير يجمع بين عبقرية المصري القديم والإبداع المعاصر
سباق الألف هدف.. ميسي يؤجل اعتزال رونالدو ويشعل المنافسة من جديد
مصر ومالطا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي وتنسيق المواقف الإقليمية
عملات ذهبية وفضية وطوابع بريد تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
تذاكر مخفضة وزيارات مجانية للمتحف المصرى الكبير للفئات الأولى بالرعاية
من أرض مصر الطيبة.. الرئيس السيسي يرحب بقادة وزعماء العالم المشاركين في افتتاح المتحف المصري الكبير
بي بي سي: توت عنخ آمون يعود إلى الحياة اليوم في افتتاح المتحف الكبير
الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير يضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلما جديدا
بشاير نوفمبر .. الأجواء خريفية لطيفة وأمطار خفيفة تنعش القاهرة| الطقس
قيادي بحماة الوطن: حملات التشويه لن تنال من وعي المصريين..والانتخابات معركة وعي

أكد محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن وأمين الشيخ زايد، أن ما يروج له البعض من شائعات وأكاذيب حول المشهد الانتخابي لا يعدو كونه محاولات بائسة لزعزعة ثقة المواطنين في استحقاق وطني يسطر فيه المصريون مجددًا أروع صور الانتماء والوعي.

وقال صالح في تصريحاته إن الحديث عن المال السياسي هو إفلاس سياسي وأخلاقي ممن فقدوا القدرة على التواصل مع الشارع المصري، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية أرست نموذجًا مشرفًا في النزاهة والشفافية بإشراف قضائي كامل وضمانات قانونية رادعة لأي تجاوز.

وشدد على أن المشهد الانتخابي في مصر يعكس حيوية المجتمع المصري وإيمانه بضرورة المشاركة في بناء المستقبل، موضحًا أن من يحاولون تشويه هذا المشهد إنما يستهدفون الوطن ذاته، وليس فقط العملية الانتخابية، وأن الشعب المصري بات أكثر وعيًا وإدراكًا لمثل تلك الأساليب المريضة التي عفى عليها الزمن.

وأضاف صالح، أن النزول إلى صناديق الاقتراع واجب وطني ومسؤولية تاريخية، ورسالة تؤكد أن المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف دولتهم ومؤسساتهم، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الفاعلة وعدم ترك المجال للأبواق التي لا تجيد سوى بث الإحباط والافتراء.

واختتم محمد مجدي صالح تصريحه قائلًا: مصر تواجه معركة وعي حقيقية، ولن يُسمح لأحد أن يشوه إرادة شعبها أو يقلل من وطنيته، مؤكدا أن حزب حماة الوطن سيبقى في مقدمة الصفوف، مدافعًا عن ثوابت الدولة المصرية، وحارسًا لإرادة الأمة التي لا تعرف الانكسار ولا المزايدة.

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

سلفي يُحرّم تريند صور الفراعنة.. وعالم أزهري: جائز وفتواه لا أصل لها في الشرع

أحمد حسن يعلن عن جنسية مدرب الزمالك الجديد

أسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر

فوز قائمة الخطيب في انتخابات النادي الأهلي.. نتائج التصويت لكل مرشح

بالأسماء.. قائمة الخطيب بعد فوزها في انتخابات الأهلي

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

هدية مصر للعالم.. موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير والقنوات الناقلة

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها في قناع سحري عمره 3000 عام

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

