نقابة المهن التمثيلية: المتحف الكبير فخر للحضارة وإبداع يجسد هوية الوطن
حازم حسني: المتحف الكبير يضيف فصلاً جديداً في مجد مصر الحضاري
محمود فتح الله: توقيت رحيل فيريرا عن الزمالك يحمل قدرًا من المخاطرة
هل لك قرين من الجن؟.. 15 حقيقة مرعبة عن عفريت لا يفارقك
ناصر ترك: افتتاح المتحف المصري الكبير سيضاعف الحركة السياحية
متحف لذوي الاحتياجات .. مفاجآت كبرى قبل افتتاح المتحف المصري الكبير
سحر وشعوذة.. حبس دجال العطارين في اتهامه بالنصب على المواطنين
دراما رمضان 2026| ميمي جمال تكشف عن شخصيتها في مسلسل أب ولكن.. خاص
"الرئاسي اليمني": افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي فارق يجسد ريادة مصر الحضارية
وكيل المخابرات العامة السابق: مصر أمام تحديات كبيرة لحماية القضية الفلسطينية
سيدة شهيرة تمنع مكالمة تليفونية مهمة بين إلهام شاهين وزاهي حواس
التأثير النفسي لزيارة المتحف المصري الكبير .. يعالج التوتر ويحسن من حالتك النفسية
قيادي بمستقبل وطن: التفاعل العالمي مع افتتاح المتحف الكبير يؤكد حديث التاريخ لقول مصر

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
عبد الرحمن سرحان

أكد جمال الخضري، أمين أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا وطنيًا وتاريخيًا عظيمًا يعكس قوة الدولة المصرية وريادتها الحضارية أمام العالم.

وأوضح الخضري، أن هذا الصرح العالمي يعبر عن مدى اهتمام القيادة السياسية بالحفاظ على التراث الإنساني والحضارة المصرية القديمة التي أبهرت العالم عبر العصور، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير سيكون واجهة حضارية وسياحية لمصر، ونقطة جذب كبرى للسياحة الثقافية.

وقال أمين أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، إن المتحف المصري الكبير سيكون رمزًا للنهضة المصرية الحديثة، ودليلًا على أن مصر حينما تتكلم.. يتحدث التاريخ كله معها.

وأضاف جمال الخضري، أن هذا الافتتاح يأتي تتويجًا لجهود الدولة في تعزيز القوة الناعمة لمصر وتأكيد مكانتها كمنارة للتاريخ والحضارة، مؤكدًا أن المشروع يجسد رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية والثقافة والمعرفة.

واختتم الخضري تصريحه بالتأكيد على أن حزب مستقبل وطن يثمّن هذه الخطوات الوطنية العملاقة، ويؤكد دعمه الكامل لكل ما يرسخ صورة مصر الحديثة أمام العالم.

