قيادي بمستقبل وطن: التفاعل العالمي مع افتتاح المتحف الكبير يؤكد حديث التاريخ لقول مصر

أكد جمال الخضري، أمين أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا وطنيًا وتاريخيًا عظيمًا يعكس قوة الدولة المصرية وريادتها الحضارية أمام العالم.

وأوضح الخضري، أن هذا الصرح العالمي يعبر عن مدى اهتمام القيادة السياسية بالحفاظ على التراث الإنساني والحضارة المصرية القديمة التي أبهرت العالم عبر العصور، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير سيكون واجهة حضارية وسياحية لمصر، ونقطة جذب كبرى للسياحة الثقافية.

وقال أمين أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، إن المتحف المصري الكبير سيكون رمزًا للنهضة المصرية الحديثة، ودليلًا على أن مصر حينما تتكلم.. يتحدث التاريخ كله معها.

وأضاف جمال الخضري، أن هذا الافتتاح يأتي تتويجًا لجهود الدولة في تعزيز القوة الناعمة لمصر وتأكيد مكانتها كمنارة للتاريخ والحضارة، مؤكدًا أن المشروع يجسد رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية والثقافة والمعرفة.

واختتم الخضري تصريحه بالتأكيد على أن حزب مستقبل وطن يثمّن هذه الخطوات الوطنية العملاقة، ويؤكد دعمه الكامل لكل ما يرسخ صورة مصر الحديثة أمام العالم.