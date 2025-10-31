عمرو أديب مشيدا برجال الداخلية: اعرف ناس بقالها 10 أيام منمتش

كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل جديدة عن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن الافتتاح سيكون مبهر للغاية وليس على طريقة حفل المومياوات.

واضاف الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"أعرف ناس بقالها عشرة أيام منمتش في وزارة الداخلية ورجال الأمن لتأمين افتتاح المتحف المصري الكبير وحضور الحفل".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن هناك حالة طوارئ في كل الجهات الصحية في مصر الافتتاح، مستدركا أن :"الجهاز الصحي كله واقف على رجل علشان يكون جاهز لاي طوارئ".

وأكمل الإعلامي عمرو أديب، أن دعاية عالمية لمصر وللمتحف المصري، ومصر تبني قواعد المجد.