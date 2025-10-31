أزمة لـ محمد صلاح داخل ليفربول بسبب الوجوه الجديدة.. ما القصة؟

يواجه نادي ليفربول تحديات كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد 15 نقطة فقط. بالإضافة إلى ذلك، خرج النادي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعد الهزيمة الثقيلة أمام كريستال بالاس بثلاثة أهداف نظيفة.

جدير بالذكر أن الريدز تعرض لخسارة جديدة، في كأس "كاراباو" وخرج من دور الـ16 بعدما تلقى هزيمة من فريق كريستال بالاس بنتيجة 3-0، في مباراة شهدت غياب صلاح الذي كان جالسا على مقاعد البدلاء.

أزمة محمد صلاح في ليفربول

تجدر الإشارة إلى أن محمد صلاح، قد دخل في مشادة مع مدرب الفريق آرني سلوت بعد قرار الأخير بإجلاسه على مقاعد البدلاء خلال مباراة الفريق ضد آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

وقد أثار هذا التصرف الكثير من الجدل، خاصة وأن صلاح شارك لمدة 16 دقيقة فقط في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 5-1.

جاء ذلك قبل تألقه في مباراة ليفربول الأخيرة أمام برينتفورد، حيث سجل محمد صلاح، هدف تقليص الفارق لـ الريدز، في الخسارة التي تعرض لها الفريق بنتيجة 3-2.

في ظل هذه النتائج المخيبة، يشير العديد إلى أن القائد المصري محمد صلاح يعيش حالة من الإحباط.

سر تراجع مستوى محمد صلاح

وفقًا لما أكده جيمي فلويد هاسلبانك، مهاجم تشيلسي السابق، فإن هناك عدة عوامل ساهمت في هذا التراجع. أولاً، مستوى صلاح الفني والتهديفي يبدو أنه تراجع، مما أثر على أدائه بشكل عام.

ثانياً، يبدو أن صلاح لم يعد النجم الأوحد في الفريق كما كان سابقًا. الوجوه الجديدة مثل هوجو إكيتيكي تسعى لتثبت نفسها وتنافس على الأدوار الرئيسية في الفريق، مما قد يؤثر على العلاقة بين اللاعبين.

يعتبر هاسلبانك أن التغييرات في الفريق قد أثرت أيضًا على اللعب الجماعي. في الماضي، كان صلاح دائمًا يحصل على الكرة في الأوقات المناسبة عندما يكون في وضع مريح للاستلام والتسجيل. لكن الآن يبدو أن اللاعبين الجدد يبحثون عن فرص التسجيل وتحمل المسؤولية، مما يخلق نوعًا من التنافس الداخلي قد يكون ضارًا.

ما هو مستقبل ليفربول؟

وصف هاسلبانك الوضع الحالي في ليفربول بأنه مرحلة إعادة بناء بعد التعاقدات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية. هذه التغييرات استدعت إلغاء العديد من الأدوار القديمة وتقديم هيكل جديد يتطلب الوقت والتكيف.

كما أشار إلى أن بعض لاعبي الخبرة، مثل فيرجيل فان دايك، لا يعيشون أفضل فتراتهم الحالية، بينما يتطلب آخرون، مثل كيركيز، المزيد من الوقت للتأقلم مع الفريق.

بالرغم من الأزمات، سجل محمد صلاح هدفًا في المباراة الأخيرة أمام برينتفورد، مما أنهى صيامه التهديفي الذي استمر لست مباريات. هذا الهدف جاء في وقت حرج حيث كان الفريق يحتاج إلى تعزيز الثقة في صفوفه.

حتى الآن، رفع صلاح رصيده إلى ثلاثة أهداف في الدوري و أربعة أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم، مما يدل على أنه لا يزال يشكل عنصرًا مهمًا في الفريق.