كريس سوتون: محمد صلاح سينفجر أمام أستون فيلا

توقع النجم الإنجليزي السابق كريس سوتون تألقًا كبيرًا من النجم المصري محمد صلاح خلال مباراة ليفربول وأستون فيلا المقرر إقامتها مساء السبت على ملعب "الأنفيلد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2026.

ويخوض ليفربول المواجهة وسط فترة صعبة بعد سلسلة من النتائج السلبية، حيث تلقى الفريق أربع هزائم متتالية في الدوري أمام كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد وبرينتفورد، إضافة إلى خروجه من كأس كاراباو على يد وست هام في دور الـ16.

ورغم تسجيل محمد صلاح هدفًا رائعًا في الجولة الماضية أمام برينتفورد، إلا أنه واجه انتقادات حادة بسبب تراجع مستواه عن المعتاد.

وفي تحليله عبر شبكة "بي بي سي" العالمية، قال سوتون:"أجرى آرني سلوت العديد من التغييرات قبل هزيمة الفريق في كأس كاراباو أمام كريستال بالاس، لكنها كانت بمثابة خسارة أخرى مؤلمة، وهي السادسة لهم في آخر سبع مباريات".

وأضاف سوتون أن ليفربول مقبل على مواجهتين قويتين أمام ريال مدريد ومانشستر سيتي، مشيرًا إلى ضرورة استعادة التوازن قبل تفاقم الأزمة.



وأوضح: "سلوت أراح بعض اللاعبين استعدادًا لمواجهة أستون فيلا، ما يؤكد إدراكه لأهميتها. لكن في ظل تراجع مستوى ليفربول، فإن أستون فيلا يبدو المرشح الأوفر حظًا للفوز، خاصة بعدما حقق أربعة انتصارات متتالية في الدوري".

ورغم ترجيح كفة أستون فيلا على الورق، يرى سوتون أن تاريخ المواجهات يصب في مصلحة ليفربول، حيث لم يفز فيلا سوى مرة واحدة في آخر 15 مباراة بين الفريقين، وكانت تلك المباراة الشهيرة التي انتهت بنتيجة 7-2 في أكتوبر 2020.

وختم سوتون توقعاته قائلًا:"أعتقد أن ليفربول سيفوز هذه المرة، وسنشهد انفجارًا هجوميًا من محمد صلاح، أتوقع أن يسجل هاتريك في المباراة."