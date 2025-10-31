قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشركة المتحدة: حقوق بث افتتاح المتحف المصري الكبير هدية لكل القنوات المصرية والعربية والأجنبية
لم نأمن لأحد.. الدويري يكشف تفاصيل دقيقة عن تنفيذ صفقة شاليط
مصرع قس وزوجته وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بطريق "قنا - سفاجا"
دويتش فيلة: المتحف المصري الكبير رسالة إحياء للهوية الوطنية
انتكاسة جديدة لـ بول بوجبا تؤجل عودته إلى الملاعب مع موناكو
جامعة القاهرة تهنئ محافظة الجيزة بانضمامها إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية لعام 2025
البابا تواضروس عن افتتاح المتحف المصري الكبير: الأكبر في العالم ليعرف الجميع من هي مصر العريقة
حسام موافي: الأنيميا عرض وليست مرضا وأسبابها كثيرة.. فيديو
سعر ومواصفات تويوتا إنوفا 2026 العائلية في السوق السعودي
وكيل المخابرات السابق: مصر تعمل على بلورة كاملة لأفق سياسي أراه ليس قريبا
زاهي حواس: المتحف المصري فخر لـ مصر وليس مبنى
إنارة برج القاهرة بعبارتي مرحبا بكم في مصر وWelcome to Egypt
رياضة

كريس سوتون: محمد صلاح سينفجر أمام أستون فيلا

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

توقع النجم الإنجليزي السابق كريس سوتون تألقًا كبيرًا من النجم المصري محمد صلاح خلال مباراة ليفربول وأستون فيلا المقرر إقامتها مساء السبت على ملعب "الأنفيلد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2026.

ويخوض ليفربول المواجهة وسط فترة صعبة بعد سلسلة من النتائج السلبية، حيث تلقى الفريق أربع هزائم متتالية في الدوري أمام كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد وبرينتفورد، إضافة إلى خروجه من كأس كاراباو على يد وست هام في دور الـ16.

ورغم تسجيل محمد صلاح هدفًا رائعًا في الجولة الماضية أمام برينتفورد، إلا أنه واجه انتقادات حادة بسبب تراجع مستواه عن المعتاد.

وفي تحليله عبر شبكة "بي بي سي" العالمية، قال سوتون:"أجرى آرني سلوت العديد من التغييرات قبل هزيمة الفريق في كأس كاراباو أمام كريستال بالاس، لكنها كانت بمثابة خسارة أخرى مؤلمة، وهي السادسة لهم في آخر سبع مباريات".

وأضاف سوتون أن ليفربول مقبل على مواجهتين قويتين أمام ريال مدريد ومانشستر سيتي، مشيرًا إلى ضرورة استعادة التوازن قبل تفاقم الأزمة.


وأوضح: "سلوت أراح بعض اللاعبين استعدادًا لمواجهة أستون فيلا، ما يؤكد إدراكه لأهميتها. لكن في ظل تراجع مستوى ليفربول، فإن أستون فيلا يبدو المرشح الأوفر حظًا للفوز، خاصة بعدما حقق أربعة انتصارات متتالية في الدوري".

ورغم ترجيح كفة أستون فيلا على الورق، يرى سوتون أن تاريخ المواجهات يصب في مصلحة ليفربول، حيث لم يفز فيلا سوى مرة واحدة في آخر 15 مباراة بين الفريقين، وكانت تلك المباراة الشهيرة التي انتهت بنتيجة 7-2 في أكتوبر 2020.

وختم سوتون توقعاته قائلًا:"أعتقد أن ليفربول سيفوز هذه المرة، وسنشهد انفجارًا هجوميًا من محمد صلاح، أتوقع أن يسجل هاتريك في المباراة."

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير أندرو

فضيحة إبستين.. الملك تشارلز يجرد شقيقه من جميع ألقابه الملكية

عبير صبري

فنانون يحتفون بافتتاح المتحف المصري الكبير: حدث عالمي يجسد عظمة مصر

صورة أرشيفية

الذهب يتعرض لهزات قوية.. عيار 21 يسجل 5325 جنيها

المتحف المصري الكبير

من يحق لهم دخول المتاحف مجانا؟.. خبير يجيب

رحمة محسن

أحدث ظهور لـ رحمة محسن بأحد أماكن السهر بعد أزمتها الأخيرة

مصطفى كامل وابنه

مصطفى كامل ونجله فتحي يجتمعان فى دويتو لأول مرة بعنوان “إلى اللقاء”

رامى عياش

رامى عياش يكشف سرا عن أغنيته الجديدة وبترحل

إليسا

إليسا تصل العقبة استعدادا لحفل الغد

ماذا يحدث عند تناول الرياضيين البنجر؟.. يحسن اللياقة البدنية والأداء

فوائد تناول البنجر للرياضيين
فوائد تناول البنجر للرياضيين
فوائد تناول البنجر للرياضيين

ليه ناس كتير مدمنة جبنة؟.. تعرف على السر الحقيقي وراء اشتهاء الجبن

لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟
لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟
لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟

فاكهة أم عصير؟.. دراسة تكشف الخيار الأكثر أمانًا لمرضى السكري

شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري
شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري
شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري

أخبار السيارات| عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم.. وهوندا تسحب 700 ألف سيارة من الأسواق

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

