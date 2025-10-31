بعد نهاية الجولة الـ 12 .. جدول ترتيب الدوري المصري

انتهت منافسات الأسبوع الثانى عشر من بطولة الدوري المصري حيث تصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة.
جدول ترتيب الدوري المصري
1- سيراميكا كليوباترا : 23 نقطة
2- الأهلي: 22 نقطة
3- المصري: 19 نقطة
4- الزمالك: 19 نقطة
4- وادي دجلة: 19 نقطة
6- إنبي: 18 نقطة
7- بيراميدز: 17 نقطة
8- زد: 16 نقطة
9- غزل المحلة: 15 نقطة
10- سموحة: 15 نقطة
11- مودرن سبورت: 15 نقطة
12- بتروجيت: 15 نقطة
13- الجونة: 15 نقطة
14- البنك الأهلي: 15 نقطة
15- حرس الحدود: 12 نقطة
16- طلائع الجيش: 10 نقاط
17- المقاولون العرب: 9 نقاط
18- فاركو: 9 نقاط
19- الاتحاد السكندري: 8 نقاط
20- كهرباء الإسماعيلية: 8 نقاط
21- الإسماعيلي: 7 نقاط