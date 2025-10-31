عمرو فتحى : التأهل لنهائي مونديال اليد لم يتحقق من فراغ.. والنجاح نتيجة العمل الجماعي

أكد عمرو فتحي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، أن تأهل منتخب الناشئين مواليد 2008 إلى نهائي بطولة العالم لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرة جهدٍ كبير وتخطيطٍ داخل منظومة الاتحاد.

وأوضح فتحي أن ما تحقق في المغرب والفوز علي إسبانيا 31/28 أمس هو نتيجة طبيعية لاستراتيجية تهدف إلى بناء قاعدة قوية من اللاعبين الموهوبين، قادرين على حمل راية كرة اليد المصرية في المستقبل، مشيدًا بالأداء البطولي للاعبين والجهاز الفني بقيادة عماد إبراهيم.

وشدد على أن هذا الفوز يعد انتصارًا ثأريًا وكسرًا للعقدة الإسبانية التي طالما كانت عقبة أمام منتخباتنا في البطولات العالمية، ليؤكد منتخب مصر للناشئين تفوقه المستحق ويواصل كتابة التاريخ في مونديال اليد بالمغرب.