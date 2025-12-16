المجلس الإقليمي لجنود مريم ينظم اغترابه الثالث لعام ٢٠٢٥ بإمبابة

تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وبدعم من نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، نظم أمس، المجلس الإقليمي لجنود مريم "مريم ملكة العالم"، اغترابه الثالث لهذا العام، وذلك بكنيسة السيدة العذراء أم النور، بإمبابة.

المجلس الإقليمي لجنود مريم

وجاء ذلك بمشاركة الأعضاء المريمين من فرق المجلس الإقليمي "مريم ملكة العالم"، والمجلس المحلي "مريم سيدة الرسل"، والجلس المحلي "مريم أم الفادي"، وفرقة "مريم ملكة العالم" بالجيزة.

كان في استقبال الوفد المريمي القمص إبرام مرجان، والأب ميشيل عبدالله، راعيا الكنيسة، بحضور عدد من أعضاء جنود مريم، وخدام وخادمات التربية الدينية، الذين ساعدوا في الزيارات.

بدأ اللقاء بالصلاة بقيادة الأب إبرام مرجان، تلاها كلمة ترحيب، وشرح لبعض تفاصيل الخدمة المطلوبة، ثم ألقى الأخ سامح كمال، رئيس المجلس الإقليمي لجنود مريم، كلمة أوضح فيها الأهداف من الزيارات، والاستفادة من زمن الميلاد المجيد، لمشاركة الأسر في قراءة، وتأمل النص الإنجيلي عن البشارة، أو زيارة العذراء إلى نسيبتها القديسة أليصابات، والانطلاق للحديث عن الأيقونة العجائبية، وقصتها، وتوزيعها على أفراد الأسرة، بالإضافة إلى ترك نبذة مطبوعة عن الأيقونة، وتذكار صغير للسيدة العذراء سيدة الأيقونة العجائبية، بالإضافة إلى نتيجة العام تحمل قلب يسوع الأقدس، وقلب مريم الطاهر من راعي الكنيسة.

تضمن اليوم أيضًا تكوين 20 مجموعة رسولية، بصحبة أعضاء جنود مريم، والخدام بالكنيسة، وتوزيع أدوات الخدمة، والانطلاق نحو الزيارات التي استمرت عدة ساعات، حيث تمت زيارة عدد 201 من أسر الرعية.

وعقب ذلك، تم تقييم الزيارات، والاستماع إلي الخبرات المختلفة، والاستماع إلى التوصيات الختامية.