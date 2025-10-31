بعشرة لاعبين.. الهلال يفوز على الشباب في الدوري السعودي

فاز فريق الهلال على نظيره الشباب، بهدف نظيف، في إطار الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي.

وجاء هدف الهلال عن طريق ماركوس ليوناردو في الدقيقة 36.

فيما شهدت الدقيقة 78، طرد خاليدو كوليبالي، مدافع فريق الهلال.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ثيو هرنانديز - كاليدو كوليبالي - حسان تمبكتي - متعب الحربي.

خط الوسط: روبن نيفيز - ناصر الدوسري - محمد كنو

خط الهجوم: سالم الدوسري - مالكوم - وماركوس ليوناردو.

ويحتل فريق الهلال المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة فيما يأتي فريق الشباب في المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط.