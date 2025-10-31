قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليفربول يعلن تعديل مواعيد ثلاث مباريات في البريميرليج خلال فترة الأعياد

ليفربول
ليفربول
حمزة شعيب

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عبر موقعه الرسمي عن إجراء تعديلات على مواعيد ثلاث مباريات للفريق في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقررة خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

ويأتي القرار بالتنسيق مع رابطة الدوري الإنجليزي وقنوات البث الناقلة للمباريات، في إطار إعادة تنظيم الجدول الزمني للمباريات خلال موسم مزدحم بالمنافسات.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، ويبحث عن استعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج السلبية، حيث تلقى الفريق أربع هزائم متتالية أمام كل من كريستال بالاس، تشيلسي، مانشستر يونايتد، وبرينتفورد، ما زاد الضغط على المدير الفني آرني سلوت.

المواعيد الجديدة لمباريات ليفربول

ووفقًا لما نشره النادي، تم تعديل مواعيد المباريات الثلاث لتصبح على النحو التالي:

ليفربول × ليدز يونايتد – الخميس 1 يناير، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة (8:30 بتوقيت السعودية).

فولهام × ليفربول – الأحد 4 يناير، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة (6:00 بتوقيت السعودية).

آرسنال × ليفربول – الخميس 8 يناير، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة (11:00 بتوقيت السعودية).

وتأتي التعديلات ضمن الخطة الزمنية الخاصة بفترة الأعياد، التي تشهد عادةً ضغطًا كبيرًا في المباريات لجميع الأندية الإنجليزية.

ويسعى ليفربول لتحقيق نتائج إيجابية خلال هذه الفترة لتحسين موقعه في جدول الترتيب، والعودة إلى المنافسة على المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية.

