خالد طلعت يعلق على خسارة الزمالك 2007: فرق الأبيض تنهار في كل المراحل العمرية

باسنتي ناجي

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي خسارة فريق الزمالك ٢٠٠٧ ففي دوري الجمهورية.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"فرق الزمالك تنهار في كافة المراحل العمرية .. فريق ٢٠٠٧ يخسر من الاسماعيلي ٥-صفر في دوري الجمهورية".

وكان قد فاز فريق كرة القدم بالنادي الإسماعيلي مواليد 2007 على نظيره الزمالك بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الجمعة على ملعب أحد فنادق الإسماعيلية، في إطار منافسات بطولة دوري الجمهورية للناشئين.

أحرز أهداف الإسماعيلي عمر خضر، ورائد عزائم، وحسام نصر، وزياد شاكر (2).

بدأ الإسماعيلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد الله عزيز.

خط الدفاع: أحمد حسن رابسو، وأحمد صابر حنجوري، وعمار عبد السلام، وأحمد عبد الحميد.

خط الوسط: عمر خضر، وعبد الرحمن بطيخة، وأحمد البلاح، ورائد عزائم، وعبد الرحمن بوكا.

خط الهجوم: حسام نصر.

وشارك في الشوط الثاني زياد عبد المنعم، وأحمد هاني، وزياد شاكر، ومحمد سمير مخبر

بدلًا من أحمد البلاح، وحسام نصر، ورائد عزائم.

بدأ الإسماعيلي بداية قوية وسيطر على وسط الملعب، وتمكن من إحراز الهدف الأول في منتصف الشوط الأول عن طريق عمر خضر من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وواصل الإسماعيلي هجومه في محاولة لإحراز الهدف الثاني ولكن دون جدوى، ونجح دفاع الدراويش في التعامل مع هجمات الخصم لينتهي الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء.

وفي الشوط الثاني سيطر الإسماعيلي على مجريات الأمور وواصل هجومه، ونجح في إحراز الهدف الثاني عن طريق رائد عزائم بعد متابعة لتسديدة من عمر خضر، ولم يمر الوقت كثيرًا حتى نجح لاعبو الدراويش في إحراز الهدف الثالث عن طريق حسام نصر بضربة رأس من ركلة ركنية.

وأجرى أحمد فوزي المدير الفني للفريق، تغييرات هجومية بإشراك زياد شاكر وأحمد هاني بدلًا من رائد عزائم وحسام نصر، وتوالت المحاولات الهجومية حتى نجح البديل زياد شاكر في إحراز الهدف الرابع للإسماعيلي من انفراد صريح بالمرمى، وفي الوقت بدل الضائع ينجح زياد شاكر في إحراز الهدف الخامس للإسماعيلي والثاني له لتنتهي المباراة بفوز الإسماعيلي بـ 5 أهداف مقابل لا شيء.

يقود الفريق جهاز فني مكون من: أحمد فوزي مدير فني، مودي سعد الله مدرب عام، محمود شكري مدرب حراس مرمى، عبد الرحمن شيتوس مدرب أحمال، باسم فتحي أخصائي علاج طبيعي، وأشرف سعيد إداري.

