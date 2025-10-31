قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الثقافة يشارك في مراسم تنصيب الأنبا سيميون بابادوبولوس مطرانا ورئيسًا لدير سانت كاترين
بعد التهديد الأمريكي.. الرئيس الفنزويلي يطلب النجدة من روسيا والصين
عباس يمنح أبو الغيط الوشاح الأكبر من وسام دولة فلسطين
مواجهات مسلحة وتوسع نفوذ الدعم السريع في شمال كردفان
سلاح أبيض ودرع خشبي.. قرار بشأن واقعة التعدي على سيدتين بالإسكندرية
الرئيس السيسي: دعم مصر الكامل لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدة وسلامة أراضيها
الإسماعيلي 2007 يهزم الزمالك 5-0 في دوري الجمهورية للناشئين
فضيحة تهز كرة القدم التركية.. إيقاف 149 حكما والتحقيق مع 3700 لاعب
تركيا: نشعر بالقلق إزاء استمرارية وقف إطلاق النار في غزة
المستشار محمود فهمي يدلي بصوته في انتخابات النادي الأهلي.. صور
فاكهة أم عصير؟.. دراسة تكشف الخيار الأكثر أمانًا لمرضى السكري
ترامب: لا أفكر حاليا في شن هجمات داخل فنزويلا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإسماعيلي 2007 يهزم الزمالك 5-0 في دوري الجمهورية للناشئين

فاز فريق كرة القدم بالنادي الإسماعيلي مواليد 2007 على نظيره الزمالك بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الجمعة على ملعب أحد فنادق الإسماعيلية، في إطار منافسات بطولة دوري الجمهورية للناشئين.

أحرز أهداف الإسماعيلي عمر خضر، ورائد عزائم، وحسام نصر، وزياد شاكر (2).

بدأ الإسماعيلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد الله عزيز.

خط الدفاع: أحمد حسن رابسو، وأحمد صابر حنجوري، وعمار عبد السلام، وأحمد عبد الحميد.

خط الوسط: عمر خضر، وعبد الرحمن بطيخة، وأحمد البلاح، ورائد عزائم، وعبد الرحمن بوكا.

خط الهجوم: حسام نصر.

وشارك في الشوط الثاني زياد عبد المنعم، وأحمد هاني، وزياد شاكر، ومحمد سمير مخبر

بدلًا من أحمد البلاح، وحسام نصر، ورائد عزائم.

بدأ الإسماعيلي بداية قوية وسيطر على وسط الملعب، وتمكن من إحراز الهدف الأول في منتصف الشوط الأول عن طريق عمر خضر من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وواصل الإسماعيلي هجومه في محاولة لإحراز الهدف الثاني ولكن دون جدوى، ونجح دفاع الدراويش في التعامل مع هجمات الخصم لينتهي الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء.

وفي الشوط الثاني سيطر الإسماعيلي على مجريات الأمور وواصل هجومه، ونجح في إحراز الهدف الثاني عن طريق رائد عزائم بعد متابعة لتسديدة من عمر خضر، ولم يمر الوقت كثيرًا حتى نجح لاعبو الدراويش في إحراز الهدف الثالث عن طريق حسام نصر بضربة رأس من ركلة ركنية.

وأجرى أحمد فوزي المدير الفني للفريق، تغييرات هجومية بإشراك زياد شاكر وأحمد هاني بدلًا من رائد عزائم وحسام نصر، وتوالت المحاولات الهجومية حتى نجح البديل زياد شاكر في إحراز الهدف الرابع للإسماعيلي من انفراد صريح بالمرمى، وفي الوقت بدل الضائع ينجح زياد شاكر في إحراز الهدف الخامس للإسماعيلي والثاني له لتنتهي المباراة بفوز الإسماعيلي بـ 5 أهداف مقابل لا شيء.

يقود الفريق جهاز فني مكون من: أحمد فوزي مدير فني، مودي سعد الله مدرب عام، محمود شكري مدرب حراس مرمى، عبد الرحمن شيتوس مدرب أحمال، باسم فتحي أخصائي علاج طبيعي، وأشرف سعيد إداري.

الإسماعيلي الزمالك دوري الجمهورية للناشئين أهداف الإسماعيلي

