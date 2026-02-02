ملعب توتنهام.. كابوس يلاحق مانشستر سيتي وجوارديولا

واصل الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي معاناته على ملعب توتنهام هوتسبير بعد أن اكتفى فريقه بالتعادل الإيجابي 2-2 مع أصحاب الأرض، في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد.

تقدم مبكر للسيتي… قبل أن يقلب توتنهام الطاولة

افتتح الفرنسي ريان شرقي التسجيل للسيتي في الدقيقة 11، قبل أن يضيف الغاني أنطوان سيمينيو الهدف الثاني في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 2-0.

لكن الشوط الثاني كان من نصيب توتنهام، الذي قلب الطاولة على السيتي بتسجيل دومينيك سولانكي ثنائية في الدقيقتين 53 و70، ليحسم الفريق اللندني المباراة بالتعادل 2-2.

ملعب "توتنهام" عقدة لجوارديولا

يبدو أن ملعب توتنهام أصبح "عقدة" أمام بيب جوارديولا، إذ خاض المدرب الإسباني 10 مباريات على أرضية الفريق اللندني، حقق خلالها 3 انتصارات فقط، مقابل تعادل وحيد، فيما تكبد 6 هزائم، ما يزيد الضغوط على السيتيزينز في سباق صدارة الدوري.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد التعادل

توقف مانشستر سيتي عند 47 نقطة في المركز الثاني، متأخرًا بفارق 6 نقاط عن أرسنال المتصدر برصيد 53 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الـ14 برصيد 29 نقطة، ليواصل الفريق اللندني تحسنه تدريجيًا في الدوري.

تشكيل مانشستر سيتي أمام توتنهام

شهدت قائمة مانشستر سيتي لمواجهة توتنهام تواجد النجم المصري عمر مرموش على مقاعد البدلاء، فيما جاء التشكيل الأساسي للسيتيزنز على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: خوسانوف، جيهي، آيت نوري، نونيز

خط الوسط: رودري، أورايلي، بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: ريان شرقي، أنطوان سيمينيو، إيرلينغ هالاند