أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر..والشعبة تحذر من المضاربات

يشهد سوق الذهب في مصر حالة من الاستقرار اليوم بعد تراجع الأسعار في الأيام الماضية، مما يعطي إشارات بأن الأسواق قد تكون في مرحلة هدوء مؤقت قبل أي تقلبات محتملة في المستقبل القريب. 

هذا الاستقرار، رغم أنه يبعث على الطمأنينة، إلا أنه يبقى في إطار غير ثابت، حيث يتوقع البعض حدوث تغييرات كبيرة في الأسعار تبعًا للتطورات العالمية.

سعر الذهب في مصر اليوم:

الذهب عيار 24: 7405 جنيهًا للجرام.

الذهب عيار 21: 6480 جنيهًا للجرام.

الذهب عيار 18: 5554 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 51840 جنيهًا.

الأونصة عالميًا: 4648 دولارًا.

رئيس شعبة الذهب يحذر من المضاربات: مخاطرة لا ننصح بها أحدا

في تصريحات له، أكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إقدام البنوك المركزية على مستوى العالم على شراء الذهب وتخزينه يُعتبر أمرًا طبيعيًا ومستقرًا.

 وأضاف ميلاد خلال مقابلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" عبر شاشة "صدى البلد"، أن العمليات الشرائية التي تقوم بها البنوك ليست عرضة للتقلبات، بل هي مراكز ثابتة تهدف إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي.

وأشار ميلاد إلى وجود بعض المضاربين الذين يحاولون التأثير على السوق من خلال شراء كميات كبيرة تصل إلى 10% من الكميات المتاحة في السوق، وهو ما قد يؤدي إلى تقلبات غير مرغوب فيها في الأسعار.

 وأكد أن هذه المضاربات تتسبب في اضطراب الأسعار، وهو ما يستدعي وجود تصحيح قوي في السوق لضبط الأسعار من جديد.

وأضاف أن الهدف من التصحيح في الأسعار، الذي قد يشمل هبوطًا حادًا في قيم المعدن الأصفر، هو تصفية كافة المضاربات التي تؤثر على الاستقرار العام للسوق.

 وأوضح ميلاد أن التعامل مع الذهب كمخزن للقيمة على المدى البعيد يعد الخيار الأفضل، حيث يضمن الأمان على الاستثمارات والمدخرات بعيدًا عن تقلبات السوق.

وفي السياق ذاته، حذر ميلاد من المخاطرة في التعامل مع الذهب من خلال المضاربات التي تهدف لتحقيق قفزات سريعة أو هبوط مفاجئ في الأسعار، وهو ما يشكل تهديدًا على المستثمرين والمشترين في السوق. 

وقال إن هذه الممارسات تعد مخاطرة لا يُنصح بها أحد، خاصة للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق أرباح سريعة أو غير مضمونة.

وأكد رئيس شعبة الذهب أن السوق يشهد حاليًا حالة من الاستقرار بعد انخفاضات ملحوظة في الأسعار، مشيرًا إلى أن هذه الحالة قد تمهد لمرحلة جديدة من الاستقرار، لكنه أضاف أن السوق لم يسترد عافيته بعد بشكل كامل. وأوضح أن الفترة المقبلة ستكشف طبيعة التوجهات السوقية، معربًا عن أمله في أن تساهم حالة الاستقرار الراهنة في توفير قاعدة يمكن البناء عليها في المستقبل لضمان استدامة الأسعار.

