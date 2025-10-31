محمد صلاح مهدد بالغياب عن معسكر منتخب مصر قبل كأس الأمم الأفريقية

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، قد يتأخر في الانضمام إلى معسكر منتخب بلاده، المقرر انطلاقه يوم 25 نوفمبر المقبل، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تستضيفها المغرب بداية من 21 ديسمبر المقبل.

ووفقًا لموقع This Is Anfield البريطاني، يسعى نادي ليفربول للإبقاء على خدمات محمد صلاح حتى منتصف ديسمبر، قبل السماح له بالانضمام إلى معسكر المنتخب، حيث يرغب النادي في الاعتماد عليه خلال سلسلة من المباريات المهمة قبل انطلاق البطولة القارية.

وأوضح الموقع أن إدارة ليفربول تخطط لمشاركة صلاح في ثلاث مباريات حاسمة أمام ليدز يونايتد في السادس من ديسمبر ضمن الدوري الإنجليزي، وإنتر ميلان في التاسع من الشهر ذاته بدوري أبطال أوروبا، وبرايتون يوم 13 ديسمبر في البريميرليج.

في المقابل، يسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن إلى تواجد جميع اللاعبين الدوليين في المعسكر منذ بدايته، خاصة قبل المباراة الودية أمام نيجيريا المقررة في 14 ديسمبر، قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في البطولة.

وتسمح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات باستدعاء لاعبيها المشاركين في كأس الأمم الأفريقية بدءًا من 7 ديسمبر، وهو ما يعني أن انضمام محمد صلاح في هذا التوقيت سيحرم ليفربول من خدماته في عدد من المباريات المهمة.

وأكد الموقع المقرب من ليفربول أن "رغم التراجع النسبي في أداء صلاح هذا الموسم، إلا أن غيابه سيمثل خسارة كبيرة للفريق، خصوصًا خلال فترة الأعياد التي تشهد ضغطًا كبيرًا في جدول المباريات".

ويذكر أن محمد صلاح سجل 4 أهداف منذ بداية الموسم الجاري مع ليفربول، منها 3 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز وهدف في دوري أبطال أوروبا.