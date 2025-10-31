قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اهتمام إعلامي عالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير كأكبر حدث تاريخي منتظر
تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور
منع الإنجاب حرام شرعا.. أزهري يهاجم تصريحات الفنان عباس أبو الحسن
القادة والزعماء يتوافدون..أحمد موسى: العالم كله عنده حدث واحد اسمه المتحف المصري الكبير
ليلة الحدث العالمي.. أحمد موسى من أمام المتحف الكبير: كلنا فخورين بمصر
روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل
طلاب إعلام الأهلية بالإسكندرية يطلقون 3 مبادرات توعوية
كيفية التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025.. المستندات المطلوبة
أحمد جابر: المتحف المصري الكبير فخر للأمة ورسالة من الرئيس السيسي تؤكد عظمة مصر
الأقدم والأحداث.. تعرف على محتويات المتحف المصري بالتحرير والمتحف الكبير
تعرف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
أول تعليق من مبابي بعد تسلمه جائزة الحذاء الذهبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح مهدد بالغياب عن معسكر منتخب مصر قبل كأس الأمم الأفريقية

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، قد يتأخر في الانضمام إلى معسكر منتخب بلاده، المقرر انطلاقه يوم 25 نوفمبر المقبل، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تستضيفها المغرب بداية من 21 ديسمبر المقبل.

ووفقًا لموقع This Is Anfield البريطاني، يسعى نادي ليفربول للإبقاء على خدمات محمد صلاح حتى منتصف ديسمبر، قبل السماح له بالانضمام إلى معسكر المنتخب، حيث يرغب النادي في الاعتماد عليه خلال سلسلة من المباريات المهمة قبل انطلاق البطولة القارية.

وأوضح الموقع أن إدارة ليفربول تخطط لمشاركة صلاح في ثلاث مباريات حاسمة أمام ليدز يونايتد في السادس من ديسمبر ضمن الدوري الإنجليزي، وإنتر ميلان في التاسع من الشهر ذاته بدوري أبطال أوروبا، وبرايتون يوم 13 ديسمبر في البريميرليج.

في المقابل، يسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن إلى تواجد جميع اللاعبين الدوليين في المعسكر منذ بدايته، خاصة قبل المباراة الودية أمام نيجيريا المقررة في 14 ديسمبر، قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في البطولة.

وتسمح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات باستدعاء لاعبيها المشاركين في كأس الأمم الأفريقية بدءًا من 7 ديسمبر، وهو ما يعني أن انضمام محمد صلاح في هذا التوقيت سيحرم ليفربول من خدماته في عدد من المباريات المهمة.

وأكد الموقع المقرب من ليفربول أن "رغم التراجع النسبي في أداء صلاح هذا الموسم، إلا أن غيابه سيمثل خسارة كبيرة للفريق، خصوصًا خلال فترة الأعياد التي تشهد ضغطًا كبيرًا في جدول المباريات".

ويذكر أن محمد صلاح سجل 4 أهداف منذ بداية الموسم الجاري مع ليفربول، منها 3 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز وهدف في دوري أبطال أوروبا.

منتخب مصر محمد صلاح ليفربول كأس الأمم الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

حلها بكرة.. أخطاء تتسبب في نفاد رصيد عداد الكهرباء

أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار البنزين اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

الزمالك

كفاية كلام.. أحمد عبد الحليم يهاجم لاعبي الزمالك| تفاصيل

إيرلينج هالاند

حذارٍ من مشروب هالاند السحري.. قد يسبب التسمم

الزمالك

مقارنة بالأرقام بين الزمالك ووادي دجلة.. التفاصيل صادمة

بالصور

تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور

مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

تسلا
تسلا
تسلا

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

المزيد