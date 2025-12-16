قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشباب يتصدرون المشهد في إعادة انتخابات «النواب» بأثينا
وزير قطاع الأعمال: انتهاء مشروع الغزل والنسيج منتصف العام المقبل
مطار بغداد يستقبل أول طائرة أوروبية منذ 35 عاماً
انقلاب مفاجئ في الطقس.. خريطة سقوط الأمطار اليوم ودرجات الحرارة
وزير التعليم يجلس على مقاعد التلاميذ خلال جولته بمدارس إدفو بأسوان
القبض على سائق أتوبيس مدرسة بالمنيا عرض حياة الأطفال للخطر
قرار جديد ضد المتهم بالتحـ.ـرش بطلاب مدرسة التجمع
محلل: خروقات وقف إطلاق النار في غزة ليست حادثا عابرا بل ورقة ضغط سياسية بيد نتنياهو
وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتفقدان 6 مدارس بإدارة إدفو
قافلة «زاد العزة» الـ95 تنطلق إلى غزة محمّلة بأكثر من 8 آلاف طن مساعدات
أحمد حسن يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك
الزمالك على صفيح ساخن| إدارة النادي تواجه التحقيقات.. وأزمة الأرض تهدد مستقبل القلعة البيضاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مراد مكرم عبر فيسبوك: كفاية إرهاب فكر

مراد مكرم
مراد مكرم
باسنتي ناجي

وجه الفنان مراد مكرم رسالة خاصة لـ متابعيه بشأن آختلاف الآراء.

مراد مكرم عبر فيسبوك 

وكتب مراد مكرم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"للعلم...لكل انسان الحريه في ابداء رأيه في قضية سياسية ما او لا،وبالذات كمان لو القضية دي ما تخصش بلده...كل واحد حر يبدي رأيه ولا لأ ،و كمان حر رأيه ده يبقي ايه....سواء الانسان ده طبيب،مهندس،رياضي،مدرس ،عامل ،فنان،او ينتمي لأي وظيفة كانت....كفايه أرهاب فكري".

وبدأت جهات التحقيق المختصة فحص البلاغ المقدم من  الفنان مراد مكرم الشهير بالأكيل ضد شخصين اساءا إليه من خلال منشورات علي مواقع التواصل الإجتماعي.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من الفنان مراد مكرم اتهم فيه شخصين بالإساءة له من خلال منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب مكرم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحساب المسمى  Dovid vo b والحساب المسمى  Mohamaed drip ... وقدم ما يفيد الإساءة له من جانبهما وانهم يقومون باستهدافه ..فتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

واجه قانون العقوبات جريمة التشهير بشكل صارم، حيث وضع عقوبات تتضمن الحبس والغرامة ضد مرتكبيها.

ولكي تتحقق جريمة التشهير، يجب إثبات أن المدعى عليه هو من قام بنشر المعلومات، وأن المادة المنشورة تتعلق به، وأن هذه المادة تتضمن قذفًا ضارًا بالسمعة.

الحالات التي تشدد فيها عقوبة التشهير

وحدد القانون حالات معينة تتشدد فيها عقوبة التشهير، وهي كالتالي:

-التشهير بأحد العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة إخلاصه في أداء وظيفته، وفي هذه الحالة، يُعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 10,000 جنيه.

-إذا قام الشخص بالتشهير عبر وسائل الإعلام، يتم مضاعفة العقوبة المحددة في القانون.

-يشدد القانون العقوبة عندما يتم استخدام معلومات شخصية عن عائلة الشخص المُشهّر به.

-التشهير عبر الوسائل الإعلانية مثل الصحف، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس والغرامة.

وفي جميع الأحوال، تصل مدة الحبس في حالات التشهير باستخدام الوسائل المذكورة إلى ستة أشهر.

مراد مكرم الفنان مراد مكرم نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

أرض أكتوبر

كانت جنب الأهلي.. كمال درويش يكشف كواليس في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

سعر الذهب اليوما

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وسعر عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

مراد مكرم

مراد مكرم عبر فيسبوك: كفاية إرهاب فكر

شوبير

أحمد شوبير يكشف أسرار صفقات الأهلي خلال فترة التوقف

شوبير

بينهم مصري .. شوبير يعلن عن حكام نهائي كأس الإنتركونتنتال

بالصور

وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 54 ألفا و725 طن قمامة ومخلفات مبان

رفع قمامة
رفع قمامة
رفع قمامة

الشرقية تُعلن جاهزية اللجان الانتخابية لاستقبال 4 ملايين ناخب غداً

اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية

بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 5 صور لـ رضوى الشربينى تثير الجدل

بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل
بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل
بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل

ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل

ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل
ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل
ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد