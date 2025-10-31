محمد صلاح يطارد هالاند في سباق هدافي الدوري الإنجليزي منذ موسم 2024–2025

واصل النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونادي ليفربول، تألقه في الملاعب الإنجليزية، بعدما احتل المركز الثاني في قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" منذ بداية موسم 2024 – 2025 وحتى الآن.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، سجل صلاح 32 هدفًا في 47 مباراة خاضها بقميص ليفربول خلال تلك الفترة، ليأتي خلف النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي يتصدر الترتيب بـ33 هدفًا في 40 مباراة.

وكان محمد صلاح توج بجائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي برصيد 29 هدفًا، ليعزز مكانته كأحد أبرز الهدافين في تاريخ المسابقة.

وجاء في المركز الثالث برايان مبيومو لاعب برينتفورد السابق ومانشستر يونايتد الحالي بـ24 هدفًا في 47 مباراة، يليه ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل السابق وليفربول الحالي، في المرتبة الرابعة.

ويذكر أن صلاح سجل 4 أهداف منذ بداية الموسم الحالي مع ليفربول في جميع البطولات، منها 3 أهداف في الدوري الإنجليزي وهدف واحد في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد النجم المصري لقيادة فريقه في مواجهة قوية أمام أستون فيلا، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.