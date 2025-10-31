قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحر وشعوذة.. سقوط دجال العطارين لقيامه بالنصب على المواطنين
دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا
بشير العدل: رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساى يرسخ مكانتها كدولة رائدة فى الشفافية والنزاهة
اتجاه قوي داخل الزمالك لإقالة فيريرا.. والسوبر المصري الفرصة الأخيرة
وزير الكهرباء عن المتحف الكبير: مصر مازالت تبهر العالم وتصنع التاريخ
أجرأ حوار في حياته.. رونالدو يفجر المفاجآت بدون رقابة مع بيرس مورجان
الدولي للإعلام الرقمي بفرنسا: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد ريادة مصر الحضارية
الكشف عن مُخطط ميسي للإطاحة بــ لابورتا من برشلونة
مطار القاهرة الدولي يتزين بلوحات الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير .. صور
آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة
محمد صلاح على أعتاب إنجازين تاريخيين أمام أستون فيلا
أسعار تركيب عدادات المياه في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يطارد هالاند في سباق هدافي الدوري الإنجليزي منذ موسم 2024–2025

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

واصل النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونادي ليفربول، تألقه في الملاعب الإنجليزية، بعدما احتل المركز الثاني في قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" منذ بداية موسم 2024 – 2025 وحتى الآن.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، سجل صلاح 32 هدفًا في 47 مباراة خاضها بقميص ليفربول خلال تلك الفترة، ليأتي خلف النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي يتصدر الترتيب بـ33 هدفًا في 40 مباراة.

وكان محمد صلاح توج بجائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي برصيد 29 هدفًا، ليعزز مكانته كأحد أبرز الهدافين في تاريخ المسابقة.

وجاء في المركز الثالث برايان مبيومو لاعب برينتفورد السابق ومانشستر يونايتد الحالي بـ24 هدفًا في 47 مباراة، يليه ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل السابق وليفربول الحالي، في المرتبة الرابعة.

ويذكر أن صلاح سجل 4 أهداف منذ بداية الموسم الحالي مع ليفربول في جميع البطولات، منها 3 أهداف في الدوري الإنجليزي وهدف واحد في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد النجم المصري لقيادة فريقه في مواجهة قوية أمام أستون فيلا، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح هالاند الدوري الانجليزي الحذاء الذهبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 31-10-2025

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. الهرم الرابع يفتح أبوابه للعالم

كريستيانو جونيور

ظهور الوريث.. نجم يخطف الأضواء من كريستيانو جونيور| ما القصة؟

كسوف الشمس

لماذا تصيح الطيور بعد كسوف الشمس الكلي.. دراسة جديدة تكشف

بالصور

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

تسلا
تسلا
تسلا

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster
Speedster
Speedster

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد