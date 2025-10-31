محمد صلاح على بُعد خطوة من إنجاز تاريخي جديد مع ليفربول أمام أستون فيلا

يستعد الدولي المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول وقائد منتخب مصر، لتحقيق إنجاز تاريخي جديد عندما يلتقي فريقه مع أستون فيلا، مساء غد السبت، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في مواجهة ينتظرها عشاق “الريدز” بشغف كبير على ملعب “أنفيلد”.

ويدخل ليفربول المباراة واضعًا نصب عينيه استعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية في الجولات الأخيرة، والتي تسببت في تراجع الفريق إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، وهو نفس رصيد منافسه أستون فيلا الذي يحتل المركز الثامن بفارق الأهداف فقط.

صلاح على بُعد هدف من رقم أسطوري

ويقترب محمد صلاح من تحقيق إنجازين تاريخيين في مسيرته مع ليفربول خلال مواجهة الغد، أولهما أنه بات على بُعد هدف واحد فقط من تسجيل الهدف رقم 250 بقميص النادي في مختلف البطولات، ليعزز مكانته كأحد أعظم الهدافين في تاريخ الفريق الإنجليزي العريق.

أما الإنجاز الثاني، فهو اقترابه من معادلة رقم النجم الإنجليزي واين روني مع مانشستر يونايتد في البريميرليج، إذ ساهم صلاح في 275 هدفًا مع ليفربول في المسابقة، بواقع 187 هدفًا و88 تمريرة حاسمة، مقابل 276 هدفًا لروني (183 هدفًا و93 تمريرة حاسمة). ويكفي النجم المصري المساهمة في هدف واحد فقط أمام أستون فيلا ليعادل الرقم التاريخي ويكتب فصلًا جديدًا في مسيرته المبهرة.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا

تُقام مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في تمام الساعة العاشرة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء قد يحمل في طياته لحظة جديدة من لحظات المجد الخاصة بمحمد صلاح.