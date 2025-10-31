قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد فترة من الابتعاد.. محمد صلاح يعود للظهور على التواصل الاجتماعي
وزير الاستثمار: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في مصر 25% خلال العام الحالي
مجلس الأمن يهدد الدعم السريع: نرفض أي محاولة لتشكيل حكومة موازية في السودان
رحلة الوعي الرقمي.. دروس مهمة للآباء والأبناء احرصوا عليها
نائب الرئيس الأمريكي: الأسلحة النووية مهمة للأمن القومي
صورة لا تليق بالنادي.. الزمالك يشتكي مجلة الأهلي
وزير الاستثمار: التضخم في مصر تراجع لـ12% ونستهدف 7% العام المقبل
وزير الاستثمار: التغير الاقتصادي العالمي القادم في صالح مصر
هل أنت مستأجر قديم؟.. هذه الحالة تُخرجك من شقتك دون سابق إنذار
سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 31-10-2025
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير الاتصالات في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
زاهي حواس: كنت أتمنى وجود حجر رشيد ورأس نفرتيتي داخل المتحف الكبير.. وسفير فرنسا بالقاهرة: جهد مصري استثنائي لإدخال المساعدات إلى غزة| أخبار التوك شو
بعد فترة من الابتعاد.. محمد صلاح يعود للظهور على التواصل الاجتماعي

رباب الهواري

يعيش النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، فترة من التذبذب في المستوى الفني خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن شهد أداؤه تراجعًا ملحوظًا في معدل تسجيل الأهداف مع فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما انعكس على حالته النفسية وسلوكه الإعلامي.

صلاح يبتعد عن السوشيال ميديا بعد أزمة الصورة والصفة

وقرر محمد صلاح مؤخرًا الابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن قام بحذف صورته بقميص ليفربول من حساباته الرسمية الأسبوع الماضي، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين جماهير النادي الإنجليزي ومتابعي اللاعب حول العالم.

كما قام صلاح بإزالة توصيف “لاعب ليفربول” من حسابه الرسمي على موقع “إكس” (تويتر سابقًا)، فضلًا عن تغيير صورته الشخصية التي كان يظهر فيها مرتديًا قميص الريدز، وهو ما اعتبره البعض رسالة غير مباشرة تعكس استياءه من بعض القرارات الفنية داخل الفريق.

أول ظهور بعد الأزمة

وفي أول تفاعل له منذ الأزمة، نشر محمد صلاح صورة جديدة عبر خاصية “الستوري” على إنستجرام، ظهر فيها داخل صالة الألعاب الرياضية (الجيم) أثناء تحضيراته لمواجهة فريقه المقبلة أمام أستون فيلا، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

كواليس الأزمة مع ليفربول

كانت تقارير إعلامية إنجليزية قد أشارت إلى أن غضب صلاح جاء بعد جلوسه على مقاعد البدلاء خلال مباراة ليفربول أمام آينتراخت فرانكفورت في بطولة أوروبية، معتبرًا أن القرار لم يكن منصفًا في ظل مكانته وخبرته الكبيرة مع الفريق.

إلا أن مصادر مقربة من اللاعب أكدت أن النجم المصري شعر بالضيق من الانتقادات المتواصلة التي طالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعه إلى الابتعاد مؤقتًا عن الأضواء والتركيز على استعادة مستواه داخل الملعب.


 

