بعد فترة من الابتعاد.. محمد صلاح يعود للظهور على التواصل الاجتماعي

يعيش النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، فترة من التذبذب في المستوى الفني خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن شهد أداؤه تراجعًا ملحوظًا في معدل تسجيل الأهداف مع فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما انعكس على حالته النفسية وسلوكه الإعلامي.

صلاح يبتعد عن السوشيال ميديا بعد أزمة الصورة والصفة

وقرر محمد صلاح مؤخرًا الابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن قام بحذف صورته بقميص ليفربول من حساباته الرسمية الأسبوع الماضي، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين جماهير النادي الإنجليزي ومتابعي اللاعب حول العالم.

كما قام صلاح بإزالة توصيف “لاعب ليفربول” من حسابه الرسمي على موقع “إكس” (تويتر سابقًا)، فضلًا عن تغيير صورته الشخصية التي كان يظهر فيها مرتديًا قميص الريدز، وهو ما اعتبره البعض رسالة غير مباشرة تعكس استياءه من بعض القرارات الفنية داخل الفريق.

أول ظهور بعد الأزمة

وفي أول تفاعل له منذ الأزمة، نشر محمد صلاح صورة جديدة عبر خاصية “الستوري” على إنستجرام، ظهر فيها داخل صالة الألعاب الرياضية (الجيم) أثناء تحضيراته لمواجهة فريقه المقبلة أمام أستون فيلا، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

كواليس الأزمة مع ليفربول

كانت تقارير إعلامية إنجليزية قد أشارت إلى أن غضب صلاح جاء بعد جلوسه على مقاعد البدلاء خلال مباراة ليفربول أمام آينتراخت فرانكفورت في بطولة أوروبية، معتبرًا أن القرار لم يكن منصفًا في ظل مكانته وخبرته الكبيرة مع الفريق.

إلا أن مصادر مقربة من اللاعب أكدت أن النجم المصري شعر بالضيق من الانتقادات المتواصلة التي طالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعه إلى الابتعاد مؤقتًا عن الأضواء والتركيز على استعادة مستواه داخل الملعب.



