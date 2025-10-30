محمد صلاح على بُعد خطوة من معادلة رقم واين روني التاريخي

يقترب النجم المصري محمد صلاح من تحقيق إنجاز تاريخي جديد في مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز، إذ أصبح على بُعد خطوة واحدة فقط من كسر رقم قياسي ظل صامدًا لسنوات طويلة باسم النجم الإنجليزي واين روني.

ومن المقرر أن يلتقي فريق ليفربول مع أستون فيلا على ملعب "أنفيلد" يوم السبت المقبل، في مواجهة قد تشهد دخول صلاح سجلًا جديدًا من الأرقام المميزة في تاريخ المسابقة.

وبحسب موقع "TRIBUNA"، فإن صلاح بات قريبًا من تجاوز روني في عدد المساهمات التهديفية (أهداف + تمريرات حاسمة) مع نادٍ واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فمنذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017، شارك النجم المصري في 275 هدفًا، بواقع 187 هدفًا و88 تمريرة حاسمة، ليأتي خلف روني الذي يمتلك 276 مساهمة مع مانشستر يونايتد (183 هدفًا و93 تمريرة).

ويمتلك صلاح فرصة ذهبية لتحطيم الرقم القياسي أمام جماهير "أنفيلد"، خاصة أنه حقق إنجازه الحالي في عدد مباريات أقل بـ96 لقاءً من روني، كما يتفوق عليه من حيث عدد الأهداف المسجلة.

وكان روني قد سجّل رقمه التاريخي خلال مسيرة امتدت 13 عامًا مع مانشستر يونايتد، حصد خلالها ألقابًا كبرى أبرزها الدوري الإنجليزي خمس مرات ودوري أبطال أوروبا.

أما محمد صلاح، الذي انضم إلى ليفربول وهو في الـ25 من عمره، فقد نجح في ترسيخ مكانته كأحد أبرز النجوم في تاريخ النادي والكرة الإنجليزية، بفضل أرقامه المذهلة واستمراره في تقديم مستويات استثنائية منذ أول ظهور له بقميص "الريدز".