مدحت عبد الهادي: كثرة نجوم الأهلي مشكلة

أكد مدحت عبد الهادي، نجم الزمالك السابق، أن كثرة النجوم داخل صفوف الأهلي تسببت في بعض المشكلات داخل الفريق خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه من المبكر الحكم على المدرب البلجيكي بيس توروب بعد توليه المسؤولية مؤخرًا.

وقال عبد الهادي خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: "لسه بدري نحكم على المدرب البلجيكي، لأنه لسه ماسك الفريق، لكن الواضح إن كثرة النجوم مأثرة على الانسجام داخل الملعب، وده بيخلي كل الفرق اللي بتواجه الأهلي تلعب على أخطائه".

وأضاف: "الأهلي استقبل 13 هدفًا في 11 مباراة، وده عدد كبير على فريق بحجمه، وحتى الآن مفيش فريق في الدوري منظم دفاعيًا في الضربات الثابتة، لكن الأهلي يظل الأقوى هجوميًا نظرًا للإمكانيات الكبيرة اللي بيملكها لاعبيه في الشق الهجومي".