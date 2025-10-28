محمد صلاح يطارد إنجازا تاريخيا أمام كريستال بالاس

يستهدف النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، تحقيق إنجازًا تاريخيًا عندما يلتقي الريدز مع كريستال بالاس، غدا الأربعاء، في كأس كاراباو.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي ليفربول، يحتاج محمد صلاح إلى هدف واحد ليرفع رصيده مع النادي إلى 250 هدفا.

وفي آخر 16 جولة من كأس كاراباو التي شارك فيها ليفربول، واجه فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز 13 مرة.

كانت الهزيمة خارج أرض توتنهام هوتسبير في ذهاب الدور نصف النهائي في وقت سابق من هذا العام هي المرة الوحيدة التي فشل فيها الريدز في التسجيل في أي من مبارياته الـ14 الأخيرة في المسابقة.

وشارك ليفربول في 15 مباراة بركلات الترجيح في كأس كاراباو، وفاز بـ11 منها.

ولم يسجل كريستال بالاس أكثر من هدف واحد في زيارة لأنفيلد منذ يناير 2019، عندما سجل ثلاثة أهداف لكنه خسر 4-3.