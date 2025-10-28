عودة ناصر منسي وأحمد ربيع لتدريبات الزمالك بعد التعافي من الإصابة

انتظم ناصر منسي وأحمد ربيع، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية، خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتماثل الثنائي للشفاء من الإصابة، وكان ناصر منسي يعاني من إصابة قوية في العضلة الخلفية، في حين اشتكى أحمد ربيع من تعرضه لإجهاد عضلي.

واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية الثنائي قبل المران ليشارك اللاعبان في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

حرص البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إلقاء محاضرة بالفيديو على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تطبيقها في مران اليوم، استعدادًا للقاء البنك الأهلي في الدوري.

وشدد فيريرا على ضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات، من أجل تحقيق الفوز في مباراة البنك الأهلي، وأكد على صعوبة وأهمية اللقاء.

ومنح المدير الفني اللاعبين بعض التعليمات لتنفيذها في مران اليوم استعدادًا للمواجهة المقبلة.

فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2009، على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الجمهورية.

سجل هدفي الزمالك: طارق هشام، وأحمد صفوت.

وظهر لاعبو الزمالك بمستوى فني متميز خلال الشوط الأول من اللقاء، وبدأوا بالضغط والهجوم المكثف منذ الدقائق الأولى، وتكلل ذلك بتسجيل طارق هشام الهدف الأول في الدقيقة 13، وبعدها تواصل الهجوم ولكن دون جدوي، ثم سجل غزل المحلة هدف التعادل من كرة مرتدة، بعدها ضغط لاعبو الزمالك وأتيحت عدة فرص ولكن لم تترجم إلى أهداف اخرى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو الزمالك محاولاتهم على مرمى غزل المحلة، واستطاعوا صناعة فرص عديدة، نجح خلالها أحمد صفوت في تسجيل الهدف الثاني والفوز في الدقيقة 88، لينتهي اللقاء بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف.

وحرص على حضور المباراة اليوم، لمؤازرة الفريق: بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بالقلعة البيضاء، وعادل المأمور، المدير الفني لحراس مرمى قطاع الناشئين، وتامر عبد الحميد "دونجا"، وحازم إمام نائبي المدير الفني للقطاع، وشكري حسن، المدير الإداري للقطاع.

ويقود الجهاز الفني لفريق زمالك 2009 كل من: توفيق عيد مدربًا، علي رزق مدربًا مساعدًا، أحمد محمود مدربًا لحراس المرمى، محمود مغاوري إداريًا، مصطفى حسين أخصائياً للتأهيل والإصابات، عمرو عيسي محللًا للأداء، ويوسف سيد مسئولاً للمهمات.