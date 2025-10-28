رغم تراجع المستوى التهديفي.. محمد صلاح يتفوق في صناعة الفرص بالدوري الإنجليزي

كشف موقع الإحصائيات العالمي "هوسكورد" عن جانب مميز في أداء النجم المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول، خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/2026، رغم تراجع معدله التهديفي مقارنة بالسنوات السابقة.

ويعيش ليفربول فترة صعبة مؤخرًا، بعدما تلقى أربع هزائم متتالية في البطولة أمام كريستال بالاس، وتشيلسي، ومانشستر يونايتد، وبرينتفورد، وهو ما تسبب في توتر داخل الفريق بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت.

وعانى صلاح من انتقادات حادة بسبب تراجع مستواه هذا الموسم، حيث لم يسجل سوى 3 أهداف فقط خلال 9 مباريات في الدوري، من بينها ركلة جزاء واحدة، وهي أرقام بعيدة عن معدلاته المعهودة منذ انتقاله إلى ملعب "أنفيلد".

ورغم ذلك، أظهرت البيانات أن الدولي المصري ما زال يشكل عنصرًا مؤثرًا في صناعة اللعب داخل الفريق، حيث تصدر قائمة أكثر المهاجمين صناعة للفرص الكبيرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وبحسب إحصاءات "هوسكورد"، فقد صنع محمد صلاح 5 فرص كبيرة للتسجيل حتى الآن، متساويًا مع زميله الهولندي كودي جاكبو، ومتفوقًا على عدد من أبرز نجوم البطولة.

وجاء بعد صلاح في القائمة كل من بيدرو نيتو لاعب تشيلسي وجواو بيدرو زميله في الفريق بـ 4 فرص لكل منهما، بينما حل جاك جريليش جناح إيفرتون في المرتبة التالية بصناعته 3 فرص فقط.

ويأمل محمد صلاح في استعادة بريقه التهديفي خلال الجولات المقبلة، خاصة في ظل حاجة ليفربول إلى العودة سريعًا إلى سكة الانتصارات للحفاظ على آماله في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.