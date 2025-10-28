أرنولد يعود لمواجهة فريقه السابق.. ريال مدريد يستعيد نجمه قبل قمة ليفربول في دوري الأبطال

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني دفعة قوية قبل موقعة ليفربول المرتقبة في دوري أبطال أوروبا، بعد اقتراب الظهير الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد من العودة إلى المشاركة، عقب تعافيه من إصابة أوتار الركبة التي أبعدته عن الملاعب منذ سبتمبر الماضي.

وكان أرنولد قد انضم إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من ليفربول، لتضعه القرعة وجهًا لوجه أمام ناديه السابق في لقاء مرتقب على ملعب "آنفيلد" يوم 4 نوفمبر المقبل، ضمن مرحلة الدوري من البطولة الأوروبية.

وتعرض اللاعب للإصابة بعد مرور ثلاث دقائق فقط من مباراة ريال مدريد أمام مارسيليا في افتتاح مشوار الفريق بالبطولة، ليغيب على إثرها عن عدة مواجهات مهمة، أبرزها الكلاسيكو أمام برشلونة.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أرنولد أصبح قريبًا من العودة للمشاركة بصورة طبيعية في تدريبات الفريق الأول، ما يجعله جاهزًا لخوض مواجهة ليفربول.

في المقابل، تلقى ريال مدريد ضربة موجعة بإصابة ظهيره الإسباني داني كارفاخال، الذي أعلن النادي خضوعه لجراحة تنظيرية في مفصل الركبة. وتشير التقارير إلى أن مدة غيابه قد تتراوح بين 6 إلى 10 أسابيع، بينما توقعت صحيفة "ماركا" أن تمتد فترة ابتعاده إلى ما بين شهرين وثلاثة أشهر، ما يجعل عودة أرنولد في هذا التوقيت بمثابة إنقاذ للفريق الملكي قبل واحدة من أبرز مواجهاته الأوروبية هذا الموسم.