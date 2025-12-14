قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار أسوان: تنفيذ مشروعات للصرف الصحي بغرب سهيل وأبوالريش.. وبرامج للتحوّل الرقمي

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان أبرزها . 

https://www.elbalad.news/6799057

وسط أجواء من العرفان والاحترام، قدم ممثلو أهالى غرب سهيل شكرهم وتقديرهم للواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، لاهتمامه المستمر وحرصه الدائم على النهوض بهذه المنطقة الحيوية، والذى يتجسد فى زياراته المتواصلة ولقاءاته المباشرة مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، والتوجيه بتلبيتها بشكل فورى.

وأكدوا أنهم على استعداد تام للتعاون الكامل مع الأجهزة التنفيذية لاستكمال المشروعات الجارية بمنطقتهم ضمن خطة التطوير الشاملة التى يقودها المحافظ، والتى تستهدف تحويل غرب سهيل إلى منطقة واعدة صديقة للبيئة تعكس الهوية النوبية الأصيلة، وتساهم فى جذب المزيد من الأفواج السياحية وتعزيز مكانتها كمقصد تراثى وسياحى متميز على صفحة نهر النيل الخالد.

https://www.elbalad.news/6799136
 

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع الصرف الصحى المتكامل بقرى أبو الريش ، والجارى تنفيذه بواسطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى على مساحة 6.5 فدان ، وبطاقة 25 ألف م3 / يوم .

ويضم المشروع 6 محطات للرفع و 254 كم خاصة بشبكات الإنحدار ، و 16 كم لخطوط الطرد ، بتكلفة تقديرية تصل إلى 975 مليون جنيه بما يساهم فى خدمة أكثر من 125 ألف نسمة من أهالى قرى أبو الريش قبلى وبحرى وبهريف والأعقاب ، وتحقيق حلم طال إنتظاره منذ عقود وسنوات طويلة .

جهود متنوعة 

https://www.elbalad.news/6799138

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته بسرعة التحرك لوضع حل جذرى لمشكلة ظهور المياه الجوفية بعدد من منازل قرية الدكة التابعة لمركز نصر النوبة وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة والتفاعل السريع مع الشكاوى الجماهيرية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين .

وكلف محافظ أسوان بقيام الوحدة المحلية للمركز بقيادة محمد عبد العزيز بالتنسيق العاجل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس عامر أبو حلاوة للبدء فى إنشاء بئر مخصص لسحب وتصريف هذه المياه ، وذلك وفق معايير فنية تضمن إنهاء المشكلة من جذورها وعدم تكرارها مستقبلاً.

https://www.elbalad.news/6799297

قامت مديرية التنظيم والإدارة بأسوان بعقد الجلسات التحضيرية بالتعاون مع ديوان عام المحافظة لدراسة إحتياجات ومتطلبات العمل للبدء فى تصميم أولى برامج التحول الرقمى. 

ويأتى ذلك فى إطار النهج الجديد الذى تتبناه الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لإستراتيجية ورؤية مصر 2030 المعتمدة على التحول الرقمى والتقنيات الحديثة لتطوير الجهاز الإدارى للدولة ، وبناء على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان. 

https://www.elbalad.news/6799329

شهدت احتفالية مركز الهناجر للفنون ومركز الإبداع الفنى بالقاهرة تكريم مدير المكتبة بأسوان الدكتورة نهلة الأنصارى تقديراً لجهودها المتميزة فى إنجاح برنامج الدفعة الأولى من منحة وزارة الثقافة للدراسة بمدرسة خضير البورسعيدى لفنون الخط العربى والزخرفة. 

ويأتى ذلك فى إطار رعاية وزارة الثقافة بقيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو ، ودعم اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المتواصل للصرح التنويرى الجديد المتمثل فى مكتبة مصر العامة. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

