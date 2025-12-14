قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب بايرن ميونيخ: أتمني تتويج الكونغو بلقب أمم إفريقيا
تصاعد حالات التخلف عن سداد قروض الطلاب في أمريكا إلى 9 ملايين مقترض
اليوم.. مباراة منتخبي مصر واليابان للناشئين وديا
انطلاق مسابقة كأس الأزهر للتعليم عبر مبادرة «معًا نتعلّم» .. الثلاثاء المقبل
الخطيب: حجم الاستثمارات القطرية في مصر يبلغ 3.2 مليار دولار موزعة على 266 شركة
أفضل العلاجات الطبيعية لتخفيف الكحة في الشتاء.. تعرّف عليها
تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد «ألافيس» في الدوري الإسباني
أمن الغربية يحرر 111مخالفة لردع قائدي المركبات والسيارات
بعد وفاة عروس المنوفية بسبب الضرب.. زوجها يواجه عقوبة الإعدام طبقا للقانون
كأس عاصمة مصر.. الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للقاء سيراميكا كليوباترا
ميزات احترافية جديدة تطلقها أوبو في هواتفها.. تعرف عليها
توروب يكشف ملامح مشروعه مع الأهلي : دعم الشباب أولًا.. ولا مكان للاعب لا يدافع.. والبطولات هدف لا يقبل النقاش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مكتبات مصر العامة بالقاهرة والجيزة تواصل جهودها الخدمية والتوعوية المتميزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور

واصلت مكتبات مصر العامة أداءها الثقافي والمجتمعي المتميز خلال شهر نوفمبر 2025، مؤكدة دورها المحوري في نشر المعرفة ودعم الأنشطة الثقافية والتعليمية لمختلف الفئات العمرية، وذلك من خلال أرقام تعكس حجم الإقبال والتفاعل المجتمعي مع خدماتها المتنوعة.

ففي مكتبة مصر العامة الرئيسية، سجلت المكتبة أداءً لافتًا، حيث استقبلت 53,584 زائرًا خلال الشهر، وبلغ عدد المستفيدين النشطين 33,524 مستفيدًا، كما حققت المكتبة 23,361 إعارة، مع تفوق واضح لإعارات الكبار مقارنة بالأطفال، بما يعكس تنوع جمهور المكتبة وتعدد اهتماماته.

وعلى صعيد الأنشطة، نظمت المكتبة 33 نشاطًا ثقافيًا عامًا، إلى جانب 278 نشاطًا موجهًا للأطفال و21 نشاطًا للكبار، في دلالة واضحة على التركيز على تنمية مهارات النشء ودعمهم ثقافيًا ومعرفيًا، كما بلغ إجمالي مقتنيات المكتبة 156,532 وعاءً معرفيًا، ونُفذت 146 دورة تدريبية في مجالات اللغات والكمبيوتر، فضلًا 3,215 نشاطًا تسويقيًا، ما عزز من حضور المكتبة المجتمعي والإعلامي.

أما مكتبة مصر العامة بالزيتون، فقد شهدت استقرارًا في مستوى الأداء، حيث استقبلت 43,966 زائرًا، وبلغ عدد المستفيدين النشطين 8,329 مستفيدًا. وسجلت المكتبة 6,161 إعارة، استحوذ قسم الأطفال على النصيب الأكبر منها، مقابل 880 إعارة للكبار. ونُفذ بالمكتبة 148 نشاطًا للأطفال و17 نشاطًا للكبار، في إطار الاهتمام بتنمية قدرات الأطفال وتشجيعهم على القراءة. كما بلغ إجمالي مقتنيات المكتبة 39,861 وعاءً معرفيًا، إلى 79 نشاطًا تسويقيًا.

وفي مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء، برز نشاط ملحوظ خلال نوفمبر 2025، حيث استقبلت 16,692 زائرًا، وبلغ عدد المستفيدين النشطين 10,708 مستفيدين. وسجلت المكتبة 9,855 إعارة توزعت بين الكبار والأطفال بنسب متقاربة، كما نُظم 33 نشاطًا ثقافيًا و100 نشاط موجه للأطفال، بالإضافة إلى تقديم 9 دورات تدريبية. وبلغ إجمالي مقتنيات المكتبة 105,440 وعاءً معرفيًا، مع تنفيذ 485 نشاطًا تسويقيًا، ما يعكس فاعلية دورها الثقافي والخدمي داخل المجتمع المحلي.

وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعة أن مكتبات مصر العامة تواصل رسالتها في دعم الثقافة والمعرفة، وتعزيز دورها كمراكز إشعاع ثقافي تخدم مختلف فئات المجتمع.    

مكتبات مصر العامة دعم الأنشطة الثقافية أرقام تعكس حجم الإقبال مصر العامة بالزيتون مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025

أحمد السقا

أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي

جليلة محمود وعمرو محمد علي

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

عداد الكهرباء

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الطماطم

بسبب السوسة .. تحذير رسمى من أزمة فى محصول الطماطم خلال أسابيع

تغيرات جديدة.. أسعار سبائك الذهب في مصر وفق آخر تحديث

تغيرات جديدة .. أسعار سبائك الذهب بمصر في آخر تحديث

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية.. وأخ يصفع شقيقه المسن بـ«القلم»

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع.. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات برواية الإمام قالون عن الإمام نافع.. اليوم

الغسل

حكم الاغتسال من الجنابة في الليل.. وهل الملائكة تلعن الجنب؟

الشيخ عبد الله الثقافي البلنوري

عميد كلية أصول الدين بجامعة مركز يشارك في مؤتمر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

بالصور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي

قتيـ.ـلان وإصابة 23 آخرين.. عمدة «بروفيدنس» يطلب الدعاء لضحايا حادث إطلاق النار بجامعة براون

تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار

فيديو

افراح النجوم

من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا

ازمة نقابة الموسيقيين

بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام

صلاح في السعودية!

محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد