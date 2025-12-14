مكتبات مصر العامة بالقاهرة والجيزة تواصل جهودها الخدمية والتوعوية المتميزة

واصلت مكتبات مصر العامة أداءها الثقافي والمجتمعي المتميز خلال شهر نوفمبر 2025، مؤكدة دورها المحوري في نشر المعرفة ودعم الأنشطة الثقافية والتعليمية لمختلف الفئات العمرية، وذلك من خلال أرقام تعكس حجم الإقبال والتفاعل المجتمعي مع خدماتها المتنوعة.

ففي مكتبة مصر العامة الرئيسية، سجلت المكتبة أداءً لافتًا، حيث استقبلت 53,584 زائرًا خلال الشهر، وبلغ عدد المستفيدين النشطين 33,524 مستفيدًا، كما حققت المكتبة 23,361 إعارة، مع تفوق واضح لإعارات الكبار مقارنة بالأطفال، بما يعكس تنوع جمهور المكتبة وتعدد اهتماماته.

وعلى صعيد الأنشطة، نظمت المكتبة 33 نشاطًا ثقافيًا عامًا، إلى جانب 278 نشاطًا موجهًا للأطفال و21 نشاطًا للكبار، في دلالة واضحة على التركيز على تنمية مهارات النشء ودعمهم ثقافيًا ومعرفيًا، كما بلغ إجمالي مقتنيات المكتبة 156,532 وعاءً معرفيًا، ونُفذت 146 دورة تدريبية في مجالات اللغات والكمبيوتر، فضلًا 3,215 نشاطًا تسويقيًا، ما عزز من حضور المكتبة المجتمعي والإعلامي.

أما مكتبة مصر العامة بالزيتون، فقد شهدت استقرارًا في مستوى الأداء، حيث استقبلت 43,966 زائرًا، وبلغ عدد المستفيدين النشطين 8,329 مستفيدًا. وسجلت المكتبة 6,161 إعارة، استحوذ قسم الأطفال على النصيب الأكبر منها، مقابل 880 إعارة للكبار. ونُفذ بالمكتبة 148 نشاطًا للأطفال و17 نشاطًا للكبار، في إطار الاهتمام بتنمية قدرات الأطفال وتشجيعهم على القراءة. كما بلغ إجمالي مقتنيات المكتبة 39,861 وعاءً معرفيًا، إلى 79 نشاطًا تسويقيًا.

وفي مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء، برز نشاط ملحوظ خلال نوفمبر 2025، حيث استقبلت 16,692 زائرًا، وبلغ عدد المستفيدين النشطين 10,708 مستفيدين. وسجلت المكتبة 9,855 إعارة توزعت بين الكبار والأطفال بنسب متقاربة، كما نُظم 33 نشاطًا ثقافيًا و100 نشاط موجه للأطفال، بالإضافة إلى تقديم 9 دورات تدريبية. وبلغ إجمالي مقتنيات المكتبة 105,440 وعاءً معرفيًا، مع تنفيذ 485 نشاطًا تسويقيًا، ما يعكس فاعلية دورها الثقافي والخدمي داخل المجتمع المحلي.

وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعة أن مكتبات مصر العامة تواصل رسالتها في دعم الثقافة والمعرفة، وتعزيز دورها كمراكز إشعاع ثقافي تخدم مختلف فئات المجتمع.