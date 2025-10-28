آرني سلوت يصدم حسام حسن بشأن محمد صلاح| إيه الحكاية

تلوح في الأفق أزمة لدى منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن بشأن احتمالية غياب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي عن مباراة الفراعنة أمام نيجيريا المقرر إقامتها في شهر ديسمبر المقبل.يأتي ذلك نظرا لكون فريق ليفربول الذي يشارك خلاله نجم منتخب مصر الوطني محمد صلاح لديه جدول مباريات كثيرة في شهر ديسمبر، إذ يخوض 7مباريات منها 4 مباريات في الفترة من 3 وحتى 13 ديسمبر المقبل.الأمر الذي بدوره يؤدي إلى تأخر انضمام قائد الفراعنة محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر الخاص ببطولة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في المغرب.محمد صلاح نجم فريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي يواجه شبح الغياب عن المشاركة في المباراة الودية الوحيدة التي يخوضها منتخب مصر الوطني قبل بطولة كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في المغرب أمام نيجيريا حال إصرار الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق الريدز على الاحتفاظ بمحمد صلاح حتى الانتهاء من مباراتي فريق إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 9 ديسمبر المقبل، وفريق برايتون في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي يوم 13 ديسمبر أيضا .







مباراة منتخب مصر ونيجيريا الوديةاتفق الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، على إقامة مباراة ودية أمام المنتخب النيجيري 14 ديسمبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن برنامج الاستعداد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها يناير المقبل غي المغرب.جاء القرار بعد جلسة تنسيقية جمعت المدير الفني لمنتخب مصر الوطني مع اتحاد الكرة، وشدد حسام حسن على أهمية مواجهة منتخب من التصنيف الأول، لضمان تجربة قوية تمنح اللاعبين الاحتكاك المناسب قبل البطولة القارية.ويخوض منتخب مصر معسكرًا خارجيًا في الإمارات خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر المقبل.ومن المنتظر أن يتخلل معسكر الفراعنة الكبار مباراتان وديتان، حيث يلتقي منتخب مصر مع أوزبكستان يوم 14 نوفمبر، بينما تشهد نفس الفترة مواجهة بين منتخبي إيران وكاب فيردي.



