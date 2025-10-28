ليفربول يحدد خليفة محمد صلاح.. لاعب جديد على رادار الريدز| ما القصة؟

يبدو أن نادي ليفربول الإنجليزي بدأ فعليا في رسم ملامح مرحلة ما بعد محمد صلاح، بعد فترة من النتائج المتذبذبة التي أبعدت الفريق عن المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأثارت التساؤلات حول مستقبل النجم المصري في ملعب "أنفيلد".

تراجع حاد في النتائج وأداء غير مقنع

بعد بداية قوية للموسم حقق فيها ليفربول خمسة انتصارات متتالية، دخل الفريق في دوامة من الإخفاقات، حيث خسر أربع مباريات متتالية ليتراجع من القمة إلى المركز السابع في جدول الترتيب، بفارق سبع نقاط عن المتصدر آرسنال.

وخلال الخسارة الأخيرة أمام برينتفورد (3-2)، تمكن صلاح من تسجيل الهدف الثاني، لكنه لم يمنع فريقه من تلقي الهزيمة الخامسة في آخر ست مباريات بجميع المسابقات.



ورغم مكانته الكبيرة داخل النادي، فإن أداء اللاعب المصري هذا الموسم لم يكن بالمستوى المعتاد، إذ اكتفى بتسجيل 3 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين في تسع مباريات بالدوري.

توتر بين صلاح وكلوب؟

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بدا صلاح غاضبا بعد جلوسه على مقاعد البدلاء خلال مواجهة آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز ليفربول 5-1، حيث غادر النجم المصري أرض الملعب مباشرة عقب صافرة النهاية دون مصافحة زملائه، في مشهد أثار التكهنات حول وجود توتر محتمل في العلاقة بينه وبين الجهاز الفني.

أنطوني جوردون المرشح الأبرز لخلافة "الفرعون المصري"

كشفت تقارير بريطانية أن إدارة ليفربول وضعت أنطوني جوردون، جناح نيوكاسل يونايتد، كخيار أول لتعويض رحيل محتمل لمحمد صلاح.

ورغم أن النادي لا ينوي بيع صلاح في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، فإن فكرة رحيله في الصيف المقبل تبقى واردة بشدة، خاصة في ظل العروض الضخمة التي تلقاها اللاعب من أندية الدوري السعودي خلال الأشهر الماضية.

وأكد موقع Fichajes الإسباني أن جوردون يعد "الخيار الأمثل" لخلافة صلاح، مشيرا إلى أن ليفربول بدأ بالفعل التحرك لاستقطابه إما في يناير أو الصيف القادم لضمان انتقال سلس في حال رحيل النجم المصري.

كشافو ليفربول يراقبون غوردون عن قرب

وبحسب المصادر ذاتها، أرسل ليفربول كشافين إلى نيوكاسل لمتابعة غوردون عن كثب، حيث نال اللاعب إعجاب مسؤولي النادي بفضل سرعته ومهاراته العالية وانسجامه مع أسلوب لعب الفريق.

خلافة صلاح مهمة صعبة وتكلفة مرتفعة

واختتم الموقع الإسباني تقريره بالتأكيد على أن مهمة تعويض محمد صلاح لن تكون سهلة ولا رخيصة، نظرًا لقيمته الفنية والرمزية داخل الفريق، مشيرًا إلى أن غوردون يمتلك الصفات التي تتماشى مع فلسفة ليفربول الهجومية القائمة على السرعة، الانضباط، والروح الشبابية، لكن نجاحه في ملء فراغ النجم المصري سيبقى تحديا كبيرًا لإدارة النادي والمدرب يورجن كلوب.