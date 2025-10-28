قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجوم المستقبل.. 4 مواهب عربية تترقب التألق في مونديال الناشئين 2025
وزيرة خارجية بريطانيا: لا يمكن تقسيم غزة ويجب أن تكون جزءا من حل الدولتين
خلال لقاء الرئيس السيسي.. وفد مجلس الكنائس يعربون عن تقديرهم لدور مصر بشأن غزة
الإعلام الحكومي بغزة: ندعو ترامب إلى الضغط على الاحتلال لوقف خروقاته فوراً
فرج عامر: ماحدث من لاعبي سموحة أمام الجونة " كارثة ومأساة"
اللجنة الفنية باتحاد الكرة: حلمي طولان محق في تصريحاته ويجب الحفاظ على شكل المنتخب
التوقيت الشتوي.. القومية للأنفاق تعلن مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي الخفيف
«هدية مصر للعالم».. نيوزويك تبرز الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير
القبض على عاطل كسر ذراع شقيقه بعد التعدي عليه بعصا خشبية
ماسك كرباج.. القبض على شخص يمارس أعمال البلطجة بدار السلام
حماس: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين
8 نجوم.. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بتروجيت في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ليفربول يحدد خليفة محمد صلاح.. لاعب جديد على رادار الريدز| ما القصة؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

يبدو أن نادي ليفربول الإنجليزي بدأ فعليا في رسم ملامح مرحلة ما بعد محمد صلاح، بعد فترة من النتائج المتذبذبة التي أبعدت الفريق عن المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأثارت التساؤلات حول مستقبل النجم المصري في ملعب "أنفيلد".

تراجع حاد في النتائج وأداء غير مقنع

بعد بداية قوية للموسم حقق فيها ليفربول خمسة انتصارات متتالية، دخل الفريق في دوامة من الإخفاقات، حيث خسر أربع مباريات متتالية ليتراجع من القمة إلى المركز السابع في جدول الترتيب، بفارق سبع نقاط عن المتصدر آرسنال.

وخلال الخسارة الأخيرة أمام برينتفورد (3-2)، تمكن صلاح من تسجيل الهدف الثاني، لكنه لم يمنع فريقه من تلقي الهزيمة الخامسة في آخر ست مباريات بجميع المسابقات.

محمد صلاح


ورغم مكانته الكبيرة داخل النادي، فإن أداء اللاعب المصري هذا الموسم لم يكن بالمستوى المعتاد، إذ اكتفى بتسجيل 3 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين في تسع مباريات بالدوري.

توتر بين صلاح وكلوب؟

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بدا صلاح غاضبا بعد جلوسه على مقاعد البدلاء خلال مواجهة آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز ليفربول 5-1، حيث غادر النجم المصري أرض الملعب مباشرة عقب صافرة النهاية دون مصافحة زملائه، في مشهد أثار التكهنات حول وجود توتر محتمل في العلاقة بينه وبين الجهاز الفني.

أنطوني جوردون المرشح الأبرز لخلافة "الفرعون المصري"

كشفت تقارير بريطانية أن إدارة ليفربول وضعت أنطوني جوردون، جناح نيوكاسل يونايتد، كخيار أول لتعويض رحيل محتمل لمحمد صلاح.

ورغم أن النادي لا ينوي بيع صلاح في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، فإن فكرة رحيله في الصيف المقبل تبقى واردة بشدة، خاصة في ظل العروض الضخمة التي تلقاها اللاعب من أندية الدوري السعودي خلال الأشهر الماضية.

وأكد موقع Fichajes الإسباني أن جوردون يعد "الخيار الأمثل" لخلافة صلاح، مشيرا إلى أن ليفربول بدأ بالفعل التحرك لاستقطابه إما في يناير أو الصيف القادم لضمان انتقال سلس في حال رحيل النجم المصري.

كشافو ليفربول يراقبون غوردون عن قرب

وبحسب المصادر ذاتها، أرسل ليفربول كشافين إلى نيوكاسل لمتابعة غوردون عن كثب، حيث نال اللاعب إعجاب مسؤولي النادي بفضل سرعته ومهاراته العالية وانسجامه مع أسلوب لعب الفريق.

خلافة صلاح مهمة صعبة وتكلفة مرتفعة

واختتم الموقع الإسباني تقريره بالتأكيد على أن مهمة تعويض محمد صلاح لن تكون سهلة ولا رخيصة، نظرًا لقيمته الفنية والرمزية داخل الفريق، مشيرًا إلى أن غوردون يمتلك الصفات التي تتماشى مع فلسفة ليفربول الهجومية القائمة على السرعة، الانضباط، والروح الشبابية، لكن نجاحه في ملء فراغ النجم المصري سيبقى تحديا كبيرًا لإدارة النادي والمدرب يورجن كلوب.

نادي ليفربول نادي ليفربول الإنجليزي ليفربول الإنجليزي ليفربول محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

حسين لبيب

تامر عبد الحميد: حسين لبيب يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الزمالك

ترشيحاتنا

جانب من الاختبارات

الجامع الأزهر يواصل إجراء اختبارات مسابقة حفظ القرآن بمحافظات المتسابقين

هل يجب المضمضة قبل الصلاة

هل بقايا الطعام في الفم تبطل الصلاة وحكم عدم المضمضة في الوضوء

الدكتور محمد سيد طنطاوي

ولد في الصعيد ودفن بـ«البقيع».. الشيخ محمد سيد طنطاوي عاش مدافعًا عن الإسلام

بالصور

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

بيتزا
بيتزا
بيتزا

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد