إيهاب المصري: محمد صلاح رمز وفخر الكرة المصرية

أكد إيهاب المصري، نجم المقاولون العرب السابق، أن محمد صلاح رمز وفخر الكرة المصرية، مشددا على أن المقاولون العرب يفتخر باحتراف الفرعون المصري من خلاله.

وقال المصري في تصريحات لبرنامج "الجوكر" مع الإعلامية منى غانم سلطان، المُذاع على قناة "هي": "محمد صلاح متأثر بسبب الحالة النفسية لفريق ليفربول هذا الموسم ومستواه متراجع، وأتمنى عودته لمستواه خلال الفترة المقبلة من أجل استعادة النتائج المميزة للريدز".

وأضاف: "أرني سلوت لا يستطيع التعامل مع لاعبي ليفربول، ويجب رحيله عن تدريب الريدز خلال الفترة المقبلة".