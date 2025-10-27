قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد اعتذاره.. سموتريتش ينتقد السعودية للمرة الثانية
هل يترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس عام ٢٠٢٨؟
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لبناء نظام رقمي لتيسير الإجراءات الخاصة بالتقاضي
شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان روما الاعتراف بدولة فلسطين
وعد محافظ الأقصر.. تسليم منزل جديد لأسرة الطفل الشاذلي
«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار
جريمة فيصل المروّعة.. خيانة وسمّ وغرق أطفال أبكت مصر
هل يقع الطلاق الشفوي؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح رأي جمهور الفقهاء
زيلينسكي: نطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ توماهوك لا تتطلب تدريبا مكثفا
قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير
في ذكرى وفاته.. من هو العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي أحد ألمع أساتذة الأزهر؟
رئيس اتحاد الكرة يطلب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب ارتباط المنتخب بكأس العرب
رياضة

محمد صلاح يترأس القائمة المختصرة لأفضل 11 لاعبًا في العالم لعام 2025

محمد صلاح
محمد صلاح
سارة عبد الله

أعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، القائمة المختصرة لأفضل 11 لاعبًا في العالم لعام 2025، وفي المقدمة النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وشارك الحساب الرسمي لفيفبرو عبر منصة إكس، صورة، وعلق: “القائمة المختصرة المكونة من 26 لاعبًا لقائمة أفضل 11 لاعبًا لعام 2025، بناءً على تصويت اللاعبين حول العالم”.

وتابع: “سيتم الكشف عن التشكيلة في الثالث من نوفمبر 2025”.

وجاءت القائمة كالتالي:

1- محمد صلاح

2- ويليام ساليبا

3- فيرجيل فان دايك

4- فيديريكو فالفيردي

5- فيتينيا

6- لامين يامال

7- ماركينيوس

8- نونو مينديش

9- بيدري

10- كريستيانو رونالدو

11- أشرف حكيمي

12- باو كوبارسي

13- جواو نيفيز

14- كول بالمر

15- ليونيل ميسي

16- رافينيا دياز

17- أليسون بيكر

18- ترينت ألكسندر أرنولد

19- لوكا مودريتش

20- إيرلينج هالاند

21- كيليان مبابي

22- جيانلويجي دوناروما

23- تيبو كورتوا

24- جود بيلينجهام

25- كيفين دي بروين

26- عثمان ديمبلي

الاتحاد الدولي محمد صلاح ليفربول

