محمد صلاح يترأس القائمة المختصرة لأفضل 11 لاعبًا في العالم لعام 2025

أعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، القائمة المختصرة لأفضل 11 لاعبًا في العالم لعام 2025، وفي المقدمة النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وشارك الحساب الرسمي لفيفبرو عبر منصة إكس، صورة، وعلق: “القائمة المختصرة المكونة من 26 لاعبًا لقائمة أفضل 11 لاعبًا لعام 2025، بناءً على تصويت اللاعبين حول العالم”.

وتابع: “سيتم الكشف عن التشكيلة في الثالث من نوفمبر 2025”.

وجاءت القائمة كالتالي:

1- محمد صلاح

2- ويليام ساليبا

3- فيرجيل فان دايك

4- فيديريكو فالفيردي

5- فيتينيا

6- لامين يامال

7- ماركينيوس

8- نونو مينديش

9- بيدري

10- كريستيانو رونالدو

11- أشرف حكيمي

12- باو كوبارسي

13- جواو نيفيز

14- كول بالمر

15- ليونيل ميسي

16- رافينيا دياز

17- أليسون بيكر

18- ترينت ألكسندر أرنولد

19- لوكا مودريتش

20- إيرلينج هالاند

21- كيليان مبابي

22- جيانلويجي دوناروما

23- تيبو كورتوا

24- جود بيلينجهام

25- كيفين دي بروين

26- عثمان ديمبلي