وزير الشباب يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية

شهد اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة توقيع مذكرة التفاهم والتعاون بين الوزارة ومؤسسة الجمهورية الجديدة للتدريب برئاسة المهندس روحى العربي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية ، والدكتورة رانيا السباعى المدير التنفيذى لمؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية ويشرف علي تنفيذ الاتفاقية الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة .

واوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أننا اليوم نخطو خطوات جديدة نحو تمكين شباب مصر وبناء قدراتهم المهنية والتقنية، من خلال توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارة ومؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية ، والذي يجسد نموذجًا حقيقيًا للتعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني .

واستكمل الوزير حديثه قائلاً : ايماناً بدور وزارة الشباب والرياضة في تمكين الشباب التي تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بدعم وتأهيل الشباب وتمكينهم في مختلف مجالات التنمية من خلال تطوير ريادة الأعمال والابتكارات وللاستثمار في رأس المال البشري من اجل خلق فرص العمل في المستقبل لإحداث تأثيرات ملموسة على كل من التعليم والتوظيف.

وأشار إلى أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ برامج تدريب مهني متخصصة تستجيب لاحتياجات سوق العمل، وتهدف إلى تأهيل الشباب في المجالات المهنية والحرفية المطلوبة بالسوق المصري .

وقال الوزير "نعمل من خلال اتفاقية اليوم على تنمية المهارات التقنية والقيادية للشباب لزيادة فرص توظيفهم وتمكينهم اقتصاديًا" .

من جانبه اثني المهندس روحى العربي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية علي هذه الشراكة الهامة مع وزارة الشباب والرياضة والتي تؤكد علي اهمية العمل المهني والحرفي والذى يعد ركيزة أساسية لبناء مجتمع منتج ومستدام، وأن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الأكيد لتحقيق التنمية الشاملة موجهاً الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي هذا التعاون.

وتشمل بنود التعاون بين الوزارة ومؤسسة الجمهورية الجديدة للتدريب علي تنفيذ برامج تدريب مهني متخصصة في مختلف القطاعات وتأهيل الشباب فى المجالات المهنية والحرفية المطلوبة في سوق العمل, مجالات التدريب المهنى.

كما تهتم مذكرة التعاون بتنمية المهارات التقنية والقيادية للشباب لزيادة فرص توظيفهم، كما سيتم توفير فرص عمل من خلال شراكات مع القطاع الخاص.

كما سيتم تنفيذ دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة للشباب من خلال البدء في مشروعات خاصة بهم ، بالإضافة الي تعزيز مفهوم العمل المهني واليدوي كمصدر دخل مستدام ، مع الاشتراك في وضع خطة شاملة لتعديل المنظور العام للعمل المهنى (الحرف) لإتاحة فرص جديدة للصناعة فى مصر وجعل سبل ريادة الاعمال ميسرة.