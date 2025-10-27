المنتخب الأولمبي للكونغ فو يسافر إلى السنغال للانتظام في معسكر تدريبي

غادرت بعثة المنتخب الأولمبي للووشو كونغ فو اليوم الاثنين مطار القاهرة الدولي في اتجاهها إلى دولة السنغال للمشاركة في فعاليات معسكر تدريب المنتخبات الإفريقية الذي يقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو استعدادا للبطولة الأفريقية التي تستضيفها القاهرة في شهر فبراير من العام المقبل.

تضم بعثة المنتخب الأولمبي للووشو كونغ فو 4 لاعبين وهم بلال حسن تحسين محمد في أسلوب تايجي، يوسف رامي السيد محمد في الأساليب الحديثة، سندس محمد إبراهيم سنبل في الأساليب الحديثة، ونسرين أدهم عبد الرحيم الملاحي في أسلوب تايجي فيما يضم الجهاز الفني الكابتن حسن خليفه زايد، مدير فني تايجي، الكابتن خلاف محمد عمر مدير فني أساليب حديثة.

يقام المعسكر التدريبي للأساليب الحديثة وتايجي لمدة أسبوع في السنغال وذلك للاعبين المتوقع مشاركتهم فى دورة الألعاب الأولمبية للشباب دكار 2026.

قال شريف مصطفى، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، رئيس الاتحاد الإفريقي، والعربي والمصري للووشو كونغ فو إن هذا الحدث يعد فريدا من نوعه إذ يجمع أكثر من 31 دولة إفريقية تحت مظلة واحدة من أجل الارتقاء بالمستوى الفني والبدني للمنتخبات وهو حدث غير مسبوق منذ تأسيس الاتحاد الدولي.

أضاف نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو أن المرحلة الأولى من معسكر تدريب المنتخبات الأفريقية المقامة حاليا في السنغال في الفترة من 27 أكتوبر إلى 4 نوفمبر المقبل على أن تقام المرحلة الثانية من المعسكر في القهرة خلال الفترة من 1 إلى 8 فبراير من العام المقبل ويعقبها إقامة البطولة الأفريقية يوم 9 نوفمبر في القاهرة والتي تعد من ضمن المحطات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب التي تقام في داكار 2026.

يأتي تنظيم هذا المعسكر بدعم وتنسيق كامل من شريف مصطفى، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، رئيس الاتحاد الإفريقي، والعربي والمصري للووشو كونغ فو، ويعكس هذا الإنجاز الدور الريادي لمصر في قيادة وتطوير رياضة الووشو إفريقيا وعربيا ودوليا ويؤكد الحرص على إعداد جيل قوي من اللاعبين القادرين على تمثيل الوطن في المحافل الدولية.