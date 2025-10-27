قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية يناقش مع مدير الإمام الليث بن سعد ملامح انطلاق العمل بالمركز
الرئيس الإيطالي لشيخ الأزهر: نقدر جهود مصر في التوصل لوقف العدوان على غزة
بعد اعتذاره.. سموتريتش ينتقد السعودية للمرة الثانية
تشكيل منتخب مصر تحت 17 ستة أمام قطر وديا
هل يترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس عام ٢٠٢٨؟
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لبناء نظام رقمي لتيسير الإجراءات الخاصة بالتقاضي
شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان روما الاعتراف بدولة فلسطين
وعد محافظ الأقصر.. تسليم منزل جديد لأسرة الطفل الشاذلي
«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار
جريمة فيصل المروّعة.. خيانة وسمّ وغرق أطفال أبكت مصر
هل يقع الطلاق الشفوي؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح رأي جمهور الفقهاء
زيلينسكي: نطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ توماهوك لا تتطلب تدريبا مكثفا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المنتخب الأولمبي للكونغ فو يسافر إلى السنغال للانتظام في معسكر تدريبي

الكونغ فو
الكونغ فو
القسم الرياضي

غادرت بعثة المنتخب الأولمبي للووشو كونغ فو اليوم الاثنين مطار القاهرة الدولي في اتجاهها إلى دولة السنغال للمشاركة في فعاليات معسكر تدريب المنتخبات الإفريقية الذي يقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو استعدادا للبطولة الأفريقية التي تستضيفها القاهرة في شهر فبراير من العام المقبل.

تضم بعثة المنتخب الأولمبي للووشو كونغ فو 4 لاعبين وهم بلال حسن تحسين محمد في أسلوب تايجي، يوسف رامي السيد محمد في الأساليب الحديثة، سندس محمد إبراهيم سنبل في الأساليب الحديثة، ونسرين أدهم عبد الرحيم الملاحي في أسلوب تايجي فيما يضم الجهاز الفني الكابتن حسن خليفه زايد، مدير فني تايجي، الكابتن خلاف محمد عمر مدير فني أساليب حديثة.

يقام المعسكر التدريبي للأساليب الحديثة وتايجي لمدة أسبوع في السنغال وذلك للاعبين المتوقع مشاركتهم فى دورة الألعاب الأولمبية للشباب دكار 2026.

قال شريف مصطفى، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، رئيس الاتحاد الإفريقي، والعربي والمصري للووشو كونغ فو إن هذا الحدث يعد فريدا من نوعه إذ يجمع أكثر من 31 دولة إفريقية تحت مظلة واحدة من أجل الارتقاء بالمستوى الفني والبدني للمنتخبات وهو حدث غير مسبوق منذ تأسيس الاتحاد الدولي.

أضاف نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو أن المرحلة الأولى من معسكر تدريب المنتخبات الأفريقية المقامة حاليا في السنغال في الفترة من 27 أكتوبر إلى 4 نوفمبر المقبل على أن تقام المرحلة الثانية من المعسكر في القهرة خلال الفترة من 1 إلى 8 فبراير من العام المقبل ويعقبها إقامة البطولة الأفريقية يوم 9 نوفمبر في القاهرة والتي تعد من ضمن المحطات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب التي تقام في داكار 2026.

يأتي تنظيم هذا المعسكر بدعم وتنسيق كامل من شريف مصطفى، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، رئيس الاتحاد الإفريقي، والعربي والمصري للووشو كونغ فو، ويعكس هذا الإنجاز الدور الريادي لمصر في قيادة وتطوير رياضة الووشو إفريقيا وعربيا ودوليا ويؤكد الحرص على إعداد جيل قوي من اللاعبين القادرين على تمثيل الوطن في المحافل الدولية.

الكونغ فو كونغ فو منتخب مصر منتخب مصر للكونغ فو منتخب الكونغ فو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

الأهلي

محمد صديق: تصريحي الشهير تسبب في ابتعادي عن العمل بالأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

ترشيحاتنا

سوزوكي فرونكس موديل 2026

أسعار سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

استدعاء سيارات بي إم دبليو وفورد لهذا السبب

استدعاء سيارات بي إم دبليو وفورد لهذا السبب ؟

دونج فنج ام-هيرو 1 ام دونج فنج فويا فرى 2026

تختار إيه؟ دونج فنج إم-هيرو 1 أم دونج فنج فويا فرى 2026

بالصور

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

أهمية الوجبات العائلية في تعزيز الروابط الأسرية

أهمية الوجبات العائلية في تعزيز الروابط الأسرية
أهمية الوجبات العائلية في تعزيز الروابط الأسرية
أهمية الوجبات العائلية في تعزيز الروابط الأسرية

احترس من أضرار الطبخ الخاطئ على الصحة

أضرار الطبخ الخاطئ على الصحة
أضرار الطبخ الخاطئ على الصحة
أضرار الطبخ الخاطئ على الصحة

فيراري تحذر 6 سائقين من قيادة سياراتها الفارهة.. ما السبب؟

فيراري
فيراري
فيراري

فيديو

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

المزيد