ريال مدريد يجدد دعمه لتشابي ألونسو بعد تصرف فينيسيوس جونيور في الكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد قدّم دعمه الكامل لمدربه تشابي ألونسو، عقب التصرفات المثيرة للجدل التي قام بها الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، التي أُقيمت الأحد الماضي ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن إدارة النادي تقف خلف قرارات ألونسو الفنية بنسبة 100%، بما في ذلك التبديلات، مشددة على أهمية الحفاظ على الانضباط والاحترام داخل غرفة الملابس وعدم السماح بتكرار أي تصرفات تمس هيبة الجهاز الفني.

وشهدت الواقعة المثيرة أحداثها في الدقيقة 72 من اللقاء، عندما كان ريال مدريد متقدماً بنتيجة 2-1، حيث قرر ألونسو استبدال فينيسيوس وإشراك رودريجو بدلاً منه. ورد اللاعب البرازيلي بانفعال واضح داخل الملعب، ثم أبدى غضبه عند مقاعد البدلاء قبل أن يتوجه مباشرة إلى غرفة الملابس.

وأوضحت مصادر من داخل النادي أن سلوك فينيسيوس غير مقبول، لكنه لن يُحوّل الأنظار عن دعم الإدارة لمدرب الفريق، التي تعتبر أن فرض الانضباط أولوية لضمان استقرار المجموعة.

كما أشارت التقارير إلى أن إدارة ريال مدريد تدرس اتخاذ إجراءات تأديبية داخلية بحق اللاعب، إلى جانب إجراء اجتماعات مع قادة الفريق لتأكيد مبدأ احترام قرارات الجهاز الفني. ومن المتوقع أن يعقد ألونسو اجتماعًا خاصًا مع فينيسيوس في الأيام المقبلة بهدف تعزيز الانضباط وتأكيد احترام التسلسل القيادي داخل الفريق.