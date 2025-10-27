بعد خسارة الكلاسيكو.. ليفاندوفسكي يعود إلى تدريبات برشلونة

عاد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى تدريبات برشلونة، اليوم الإثنين، بعد تعافيه من الإصابة.

وغاب ليفاندوفسكي عن برشلونة ضد ريال مدريد أمس الأحد، في المباراة التي انتهت بخسارة البلوجرانا 2-1 ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني.

وحسب فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” فإن فابريزو رومانو عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

ومن المٌتوقع جاهزية المهاجم البولندي لمواجهة إلتشي، المقرر لها الأحد المقبل، في بطولة الدوري الإسباني.

أهداف كلاسيكو الأرض

افتتح كيليان مبابي التسجيل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

وسجل بيلنجهام الهدف، في الدقيقة 42 من انطلاق المباراة، بعد رأسية عرضية من المدافع ميلتاو.

وقبله بـ 4 دقائق، سجل لوبيز هدف برشلونة الأول في الدقيقة 38؛ بعد خطأ من أردا جولر في المناطق الخلفية لريال مدريد.

وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 27 ليعزز صدارته للدوري الإسباني، وتوقف رصيد برشلونة عند النقطة 22 ليبقى في المركز الثاني.