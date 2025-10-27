قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية يناقش مع مدير الإمام الليث بن سعد ملامح انطلاق العمل بالمركز
الرئيس الإيطالي لشيخ الأزهر: نقدر جهود مصر في التوصل لوقف العدوان على غزة
بعد اعتذاره.. سموتريتش ينتقد السعودية للمرة الثانية
تشكيل منتخب مصر تحت 17 ستة أمام قطر وديا
هل يترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس عام ٢٠٢٨؟
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لبناء نظام رقمي لتيسير الإجراءات الخاصة بالتقاضي
شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان روما الاعتراف بدولة فلسطين
وعد محافظ الأقصر.. تسليم منزل جديد لأسرة الطفل الشاذلي
«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار
جريمة فيصل المروّعة.. خيانة وسمّ وغرق أطفال أبكت مصر
هل يقع الطلاق الشفوي؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح رأي جمهور الفقهاء
زيلينسكي: نطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ توماهوك لا تتطلب تدريبا مكثفا
رياضة

بعد خسارة الكلاسيكو.. ليفاندوفسكي يعود إلى تدريبات برشلونة

روبرت ليفاندوفسكي
روبرت ليفاندوفسكي

عاد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى تدريبات برشلونة، اليوم الإثنين، بعد تعافيه من الإصابة.

وغاب ليفاندوفسكي عن برشلونة ضد ريال مدريد أمس الأحد، في المباراة التي انتهت بخسارة البلوجرانا 2-1 ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني.

وحسب فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” فإن فابريزو رومانو عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

ومن المٌتوقع جاهزية المهاجم البولندي لمواجهة إلتشي، المقرر لها الأحد المقبل، في بطولة الدوري الإسباني.

أهداف كلاسيكو الأرض

افتتح كيليان مبابي التسجيل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

وسجل بيلنجهام الهدف، في الدقيقة 42 من انطلاق المباراة، بعد رأسية عرضية من المدافع ميلتاو.

وقبله بـ 4 دقائق، سجل لوبيز هدف برشلونة الأول في الدقيقة 38؛ بعد خطأ من أردا جولر في المناطق الخلفية لريال مدريد.

وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 27 ليعزز صدارته للدوري الإسباني، وتوقف رصيد برشلونة عند النقطة 22 ليبقى في المركز الثاني.

ليفاندوفسكي برشلونة الدوري الإسباني

