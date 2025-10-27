قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بتروجت يوضح موقف حامد حمدان من الانتقال إلى الزمالك في يناير القادم

إسراء أشرف

تحدث محمد أيمن، عضو مجلس إدارة نادي بتروجت والمشرف العام على الكرة، عبر برنامج "الكلام المظبوط" على إذاعة أون سبورت إف إم مع الإعلامي هاني حتحوت، موضحًا موقف النادي من مفاوضات انتقال اللاعب حامد حمدان إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أيمن: "منذ بداية الموسم اتخذنا قرارًا إداريًا بعدم رحيل أي لاعب، باتفاق كامل بين مجلس الإدارة والجهاز الفني، مهما كانت الإغراءات المالية"، مؤكدًا أن المدير الفني سيد عيد يمتلك قائمة قوية من اللاعبين، وتم التركيز فقط على تدعيم بعض المراكز حسب احتياجات الفريق، لذلك جاء القرار بعدم التفريط في أي عنصر.

وأضاف أن عددًا من لاعبي بتروجت تلقوا عروضًا رسمية، من بينهم توفيق محمد، وهادي رياض، ومصطفى الجمل، وحامد حمدان، إلا أن النادي رفض جميع هذه العروض، مشيرًا إلى أن اللاعبين التزموا بفترة الإعداد بصورة طبيعية.

وكشف أيمن أن المفاوضات مع الزمالك بشأن ضم حامد حمدان بدأت بشكل شفهي في مطلع الموسم واستمرت نحو شهر ونصف، دون أن يطلب بتروجت أي مقابل مادي في البداية. وتابع: "تلقى توفيق محمد عرضين من الأهلي والزمالك ورفضنا كليهما، بينما تقدم الزمالك بعرض رسمي لضم حامد حمدان يوم 4 أغسطس، بقيمة 40 مليون جنيه في الصيف أو 20 مليونًا في الشتاء، ورفضنا العرضين."

وأوضح عضو مجلس الإدارة أن هدف النادي في المقام الأول هو الاستقرار الفني والإداري لضمان تحقيق نتائج إيجابية والتواجد في المراكز المتقدمة بجدول الدوري.

وأضاف: "منذ حوالي 20 يومًا وصلنا خطاب من الزمالك لتجديد رغبتهم في التعاقد مع حامد حمدان في يناير، لكن العرض المقدم والمقدر بـ20 مليون جنيه مرفوض تمامًا، وهناك رقم آخر مطروح من جانبنا مع بعض الامتيازات."

وأكد أيمن أن العلاقة بين مجلس الإدارة والجهاز الفني تتسم بالتفاهم والهدوء، وأن جميع القرارات تُتخذ بشكل جماعي، وهو ما انعكس على حالة الاستقرار والنجاح داخل الفريق.

واختتم: "عودة حامد حمدان للفريق جاءت في مصلحته بعد أن قدّم اعتذارًا رسميًا عقب ابتعاده لمدة شهر ونصف بسبب تحويله للتحقيق لمعرفة أسباب غيابه. وقد قبلنا اعتذاره وخضع لبرنامج تأهيلي خاص قبل مشاركته مع منتخب فلسطين في فترة التوقف الدولي، ثم عاد وشارك في لقاء زد بالدوري، وأصبح جاهزًا للمباريات المقبلة."

حامد حمدان حمدان الزمالك بتروجت

