زيلينسكي: نطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ توماهوك لا تتطلب تدريبا مكثفا
قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير
في ذكرى وفاته.. من هو العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي أحد ألمع أساتذة الأزهر؟
رئيس اتحاد الكرة يطلب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب ارتباط المنتخب بكأس العرب
وظائف البنك الزراعي المصري 2025.. الشروط ورابط التقديم
أزمة السوبر.. الزمالك واتحاد الكرة من يحسم الصراع؟
الأمم المتحدة: أكثر من مليون فلسطيني بغزة يحتاجون لرعاية نفسية
موعد قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية
الزمالك: اللائحة الجديدة تمنع إيقاف دونجا في بطولة السوبر
حجز محاكمة الفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل للحكم
هاني أبوريدة: من غير المعقول أن تغيب مصر عن بطولة كأس العرب
أبوريدة يكشف تفاصيل أزمة منتخب مصر الثاني وعقوبة دونجا وطلب تأجيل الدوري
رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة سموحة والجونة فى الدوري المصري

أعلن أحمد عبدالعزيز المدير الفنى الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن تشكيلة فريقه لمواجهة الجونة بعد قليل فى الجولة الـ12 ،ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب  

خط الدفاع: عبد الرحمن عامر - محمد دبش - محمد رجب - هشام حافظ

خط الوسط: أحمد فوزي - سامادو   - عمرو السيسي  

خط الهجوم: سمير فكري  - حسام أشرف -  صامويل أمادي                 

البدلاء: الهاني سليمان  – خالد الغندور  - شريف رضا  - محمد سعيد مكرونة  –بابي بادجي  - محمد مصطفى ميدو –أحمد خالد  - الحبيب أحمد حسن –عبده يحيى

وجاء تشكيل الجونة مكون من:

حراسة المرمى: محمد علاء  

خط الدفاع: خالد صديق - صابر الشيمي - الفا توراي - عبد الجواد تعلب

خط الوسط: نور السيد - محمود حسونة - محمد محمود  

خط الهجوم: علي الزاهدي - محمد النحاس - محمد عماد

البدلاء: أحمد مسعود –أحمد عبد الرسول  - أحمد جمال  - اليو جاتا  -  بلال السيد –  أحمد إسماعيل "بليه" - عبدالله السعيد – أوجو صامويل– أدهم الرفاعي 

أحمد عبدالعزيز نادي سموحة الدوري المصري الممتاز الدوري المصري الجونة

