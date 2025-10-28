تضم 26 لاعبا.. محمد صلاح ضمن القائمة المختصرة للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين

أعلن الناقد الرياضي خالد طلعت عن ضم محمد صلاح ضمن القائمة المختصرة التي تضم 26 لاعبا من الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو).

فيفبرو:

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"محمد صلاح ضمن القائمة المختصرة التي تضم 26 لاعبا من الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) لاختيار التشكيلة المثالية (أفضل 11 لاعبا في العالم) لعام 2025".

وإليكم القائمة:

وكان قد أكد إيهاب المصري، نجم المقاولون العرب السابق، أن محمد صلاح رمز وفخر الكرة المصرية، مشددا على أن المقاولون العرب يفتخر باحتراف الفرعون المصري من خلاله.

وقال المصري في تصريحات لبرنامج "الجوكر" مع الإعلامية منى غانم سلطان، المُذاع على قناة "هي": "محمد صلاح متأثر بسبب الحالة النفسية لفريق ليفربول هذا الموسم ومستواه متراجع، وأتمنى عودته لمستواه خلال الفترة المقبلة من أجل استعادة النتائج المميزة للريدز".

وأضاف: "أرني سلوت لا يستطيع التعامل مع لاعبي ليفربول، ويجب رحيله عن تدريب الريدز خلال الفترة المقبلة".