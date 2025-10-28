قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيسة وزراء اليابان تعلن نيتها ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 صحيا ومهنيا وعاطفيا
محكمة العدل الأوروبية تصنف الحيوانات الأليفة كأمتعة على متن الطائرات
ما حقيقة حديث «قسمت يوم القيامة بيني وبينك نصفين»؟.. عطية لاشين يحسم الجدل
بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي
500 ألف دولار.. طلبات الأهلي للموافقة على رحيل ديانج في يناير
إسرائيل تدرس 5 خيارات إذا رفضت حماس تسليم رفات باقي الرهائن
بيتهموني بتضييع الوقت.. عمرو أديب يكشف عن مشكلة يتعرض لها من 30 سنة
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر
حاضنة جامعة حلوان Biocluster تطلق الدورة الثالثة لاحتضان الشركات الناشئة
سرق حقيبة فتاة أجنبية بالقاهرة.. سائق بتطبيق نقل شهير يواجه هذه العقوبة
تلقي الشكاوى والبلاغات.. مهام واختصاصات جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون
رياضة

شبانة عن أزمة دونجا: كل يوم مشكلة جديدة في الكرة المصرية

رباب الهواري

أبدى الإعلامي محمد شبانة, تعجبه من الأزمة التي أثيرت حولة عقوبة نبيل عماد دونجا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في السوبر المصري.


وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة  "cbc":" فجأة أصبح دونجا هو من سينجح كأس السوبر أو سيكون سبب فشل البطولة، وكلنا نعلم من العام الماضي أن اللاعب موقوف".

وتابع:" ما السبب في كثرة اللغط، واتحاد الكرة الحالي، لم يكن يعلم أن اللاعب موقوف ولا لماذا لم يتواصل أحد مع المجلس مع المجلس السابق، ولم تمر سوى أيام قليلة على أزمة إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين في بيراميدز، حتى تحدث أزمة جديدة".

وأضاف:" عبدالناصر محمد مدير الكرة أكد أن الزمالك اتبع الإجراءات القانونية بشأن دونجا، وسيتواجد اللاعب في بطولة السوبر المصري، وهل يوجد سطحية بهذا الشأن، خاصة وأنه كانت هناك أزمة حدثت في الإمارات والجميع يعلن أنه موقوف".

وشدد:" أقول لعبدالناصر محمد، تقصد مين بمن المستفيد من تحريك أزمة دونجا؟، وهل هو أهم لاعب في الفريق؟.. من المستفيد الأهلي أم بيراميدز أم سيراميكا كليوباترا".

وأوضح:" لا أصدق ما حدث أن أزمة دونجا تثار مرة أخري وتأخذ حديث الرأي العام، واتحاد الكرة استمر أسبوعين للرد على الزمالك بشأن موقف دونجا من المشاركة في البطولة".

وأكمل:" هل برحيل مجلس يتم تغيير السيستم الخاص ويحدث هذا اللغط، ونرى كل يوم أزمة في الكرة المصرية".

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

ساعداه في نقل الطفلين.. التحقيق مع صديق المتهم وسائق التوك توك في جريمة الهرم

اختراق بيانات ضخم.. تأكيد تسريب كلمات مرور لحسابات Gmail ضمن 183 مليون حساب

التعليم تنفي إلغاء التقييمات الأسبوعية في المدارس العام المقبل

النجم ماجد المصري و النجمة إليسا

إليسا تحتفل بعيد ميلادها في لبنان بحضور نجوم الفن

الفنانة مريهان حسين

مريهان حسين تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الفن

النجم كريم فهمي و النجمة اليسا

إليسا تغازل كريم فهمي بأجواء عيد ميلادها في لبنان

المستهلك توقف عن الشراء.. خبير يوضح سبب تباطؤ مبيعات سوق السيارات

سبب عدم انخفاض أسعار السيارات المستعملة رغم تراجع الزيرو.. خبير يكشف

احمد سعد يشعل حفله بمدينة أكتوبر وسط حضور كبير

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

فيديو

انفصل عنها وعاد لها بعد مرضها.. قصة ياسر فرج ومأساة رحيل زوجته

موسم زواج النجوم.. منة شلبي تتصدر المشهد واحتفالات متتالية تهز الوسط الفني

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

