الغندور يثير الجدل بشأن إيقاف دونجا: يرفع قضية في المحاكم المدنية كما فعل الأهلي

أثار الإعلامي خالد الغندور، الجدل بشأن قرار إيقاف نبيل عماد "دونجا"، لاعب الفريق، عن المشاركة في مباراة السوبر المصري المقبلة.

و كتب الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، قائلاً: إذا أراد الزمالك أن يلعب دونجا السوبر عليه ان يرفع قضية في المحاكم المدنية كما فعل الأهلي عندما تم ايقاف كهربا و لعب و الزمالك انسحب اعتراضا علي لعب كهربا و تم ايقاف الزمالك في السوبر اللي بعده علي حسب اللائحة و لا في حاجة اتغيرت .

وشهدت الساعات الماضية أزمة كبيرة داخل الوسط الرياضية، بشأن أحقية مشاركة نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك في السوبر المصري، بعد الأحداث التي وقعت في السوبر الأخير الذي أقيم في دولة الإمارات.

نفي الزمالك

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن النادي اتبع الأسلوب الرسمي الطبيعي المتعارف عليه قبل بداية أي بطولة أو مسابقة وقبل أن يُثار أي شيء فيما يتعلق بمشاركة نبيل عماد دونجا لاعب الوسط مع الفريق في بطولة السوبر المحلي المقبلة.

وأضاف مدير الكرة:" أرسلنا خطابًا لاتحاد الكرة للاستفسار في الوقت المناسب ولم نتلق الرد لأنه بالفعل لا يوجد شيء".

وتابع عبد الناصر محمد:" هل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من مهام عملهم الاحتفاظ بخطابات لم تعتمد أو توجه إلى اللجان والإدارات المختصة لتأخذ رقم صادر قبل إرسالها إلى الأندية وهذه الإدارات هي المختصة بصياغة الخطابات واعتمادها من المدير التنفيذي، و هناك مواعيد قانونية منظمة لكل ذلك؟، وهل المدير التنفيذي السابق المحترم سيخالف ضميره في يوم ما و من المؤكد أن هذا لا يمكن أن يحدث".

وأضاف:"نعلم جيداً المستفيد من تحريك هذه الأحداث، ونبيل عماد دونجا سيكون ضمن بعثة الزمالك المسافرة إلى الإمارات لخوض السوبر المحلي".

