قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ذكرى وفاته.. من هو العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي أحد ألمع أساتذة الأزهر؟
رئيس اتحاد الكرة يطلب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب ارتباط المنتخب بكأس العرب
وظائف البنك الزراعي المصري 2025.. الشروط ورابط التقديم
أزمة السوبر.. الزمالك واتحاد الكرة من يحسم الصراع؟
الأمم المتحدة: أكثر من مليون فلسطيني بغزة يحتاجون لرعاية نفسية
موعد قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية
الزمالك: اللائحة الجديدة تمنع إيقاف دونجا في بطولة السوبر
حجز محاكمة الفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل للحكم
هاني أبوريدة: من غير المعقول أن تغيب مصر عن بطولة كأس العرب
أبوريدة يكشف تفاصيل أزمة منتخب مصر الثاني وعقوبة دونجا وطلب تأجيل الدوري
مصدر بالزمالك ينفي عدم حصول فيريرا على مستحقاته.. تفاصيل
أخبار التوك شو: الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 23 سفيرا جديدا.. ومفاجأة فى أسعار الذهب اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لجان مدفوعة.. أحمد الطيب يعلق على أزمة دونجا ومشاركته بالسوبر

أحمد الطيب
أحمد الطيب
سارة عبد الله

علق المحلل الرياضي أحمد الطيب، على أزمة نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك من مباراة السوبر.

وكتب الطيب عبر فيسبوك: "مش دونجا ده اللعيب الوحِش  والعالة على الفريق واللى بيبوّظ اللعب اللى لازم يمشى ومالوش اى 30 لزمة  مع الزمالك، ليه بقا الزملكاوية زعلانين انه احتمال مايلعبش السوبر فى الامارات !! والاهلاوية   بيقولوا إنه لازم ما يلعبش عرفتوا ان فى ايادى خفية ولجان مدفوعة الآجر لسب وشتم واهانة لاعبين بعينهم".

وتابع: “لسببين اولا يتم الاستغناء عنهم بهدف إحضار لاعبين غيرهم وآهى مصلحة مزدوجة، الاستفادة من رحيل دونجا وتسويقه من جديد وفى نفس الوقت الاستفادة من إحضار غيره  بعمولة جديدة”.

وشهدت الساعات الماضية أزمة كبيرة داخل الوسط الرياضية، بشأن أحقية مشاركة نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك في السوبر المصري، بعد الأحداث التي حدثت في السوبر الأخير الذي أقيم في دولة الإمارات. 

نفي الزمالك

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن النادي اتبع الأسلوب الرسمي الطبيعي المتعارف عليه قبل بداية أي بطولة أو مسابقة وقبل أن يُثار أي شيء فيما يتعلق بمشاركة نبيل عماد دونجا لاعب الوسط مع الفريق  في بطولة السوبر المحلي المقبلة. 

وأضاف مدير الكرة:" أرسلنا خطابًا لاتحاد الكرة للاستفسار في الوقت المناسب ولم نتلق الرد لأنه بالفعل لا يوجد شيء". 

وتابع عبد الناصر محمد:" هل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من مهام عملهم الاحتفاظ بخطابات لم تعتمد أو توجه إلى اللجان والإدارات المختصة لتأخذ رقم صادر قبل إرسالها إلى الأندية وهذه الإدارات هي المختصة بصياغة الخطابات واعتمادها من المدير التنفيذي، و هناك مواعيد قانونية منظمة لكل ذلك؟، وهل المدير التنفيذي السابق المحترم سيخالف ضميره في يوم ما و من المؤكد أن هذا لا يمكن أن يحدث". 

وأضاف:"نعلم جيداً المستفيد من تحريك هذه الأحداث، ونبيل عماد دونجا سيكون ضمن بعثة الزمالك المسافرة إلى الإمارات لخوض السوبر المحلي". 

واختتم :"تركيزنا الآن على المباراة المقبلة للفريق أمام البنك الأهلي في الدوري وما يحدث لن يؤثر بأي شكل على تركيز الفريق".

أحمد الطيب نبيل عماد دونجا الزمالك مباراة السوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين

الأهلي

محمد صديق: تصريحي الشهير تسبب في ابتعادي عن العمل بالأهلي

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

روبيو بجوار ترامب

وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

ترشيحاتنا

استدعاء سيارات بي إم دبليو وفورد لهذا السبب

استدعاء سيارات بي إم دبليو وفورد لهذا السبب ؟

دونج فنج ام-هيرو 1 ام دونج فنج فويا فرى 2026

تختار إيه؟ دونج فنج إم-هيرو 1 أم دونج فنج فويا فرى 2026

اودي Q7 موديل 2026

مواصفات أودي Q7 موديل 2026 الجديدة

بالصور

جومانا مراد تسرق القلوب بالزيتي.. وجمهورها: "بتجنني يا قمر"

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

من هو الطائر الذكي؟ .. رفيق سيارات نيسان الجديد بالذكاء الاصطناعي

نيسان
نيسان
نيسان

بورش تخسر 99% من أرباحها استعدادًا لإيقاف إنتاج ماكان العاملة بالبنزين

بورش
بورش
بورش

بفتيس مانيوال.. نيسان تكشف عن سيارة exterra كونسيبت ريفايفال

Xterra
Xterra
Xterra

فيديو

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد