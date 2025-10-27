لجان مدفوعة.. أحمد الطيب يعلق على أزمة دونجا ومشاركته بالسوبر

علق المحلل الرياضي أحمد الطيب، على أزمة نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك من مباراة السوبر.

وكتب الطيب عبر فيسبوك: "مش دونجا ده اللعيب الوحِش والعالة على الفريق واللى بيبوّظ اللعب اللى لازم يمشى ومالوش اى 30 لزمة مع الزمالك، ليه بقا الزملكاوية زعلانين انه احتمال مايلعبش السوبر فى الامارات !! والاهلاوية بيقولوا إنه لازم ما يلعبش عرفتوا ان فى ايادى خفية ولجان مدفوعة الآجر لسب وشتم واهانة لاعبين بعينهم".

وتابع: “لسببين اولا يتم الاستغناء عنهم بهدف إحضار لاعبين غيرهم وآهى مصلحة مزدوجة، الاستفادة من رحيل دونجا وتسويقه من جديد وفى نفس الوقت الاستفادة من إحضار غيره بعمولة جديدة”.

وشهدت الساعات الماضية أزمة كبيرة داخل الوسط الرياضية، بشأن أحقية مشاركة نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك في السوبر المصري، بعد الأحداث التي حدثت في السوبر الأخير الذي أقيم في دولة الإمارات.

نفي الزمالك

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن النادي اتبع الأسلوب الرسمي الطبيعي المتعارف عليه قبل بداية أي بطولة أو مسابقة وقبل أن يُثار أي شيء فيما يتعلق بمشاركة نبيل عماد دونجا لاعب الوسط مع الفريق في بطولة السوبر المحلي المقبلة.

وأضاف مدير الكرة:" أرسلنا خطابًا لاتحاد الكرة للاستفسار في الوقت المناسب ولم نتلق الرد لأنه بالفعل لا يوجد شيء".

وتابع عبد الناصر محمد:" هل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من مهام عملهم الاحتفاظ بخطابات لم تعتمد أو توجه إلى اللجان والإدارات المختصة لتأخذ رقم صادر قبل إرسالها إلى الأندية وهذه الإدارات هي المختصة بصياغة الخطابات واعتمادها من المدير التنفيذي، و هناك مواعيد قانونية منظمة لكل ذلك؟، وهل المدير التنفيذي السابق المحترم سيخالف ضميره في يوم ما و من المؤكد أن هذا لا يمكن أن يحدث".

وأضاف:"نعلم جيداً المستفيد من تحريك هذه الأحداث، ونبيل عماد دونجا سيكون ضمن بعثة الزمالك المسافرة إلى الإمارات لخوض السوبر المحلي".

واختتم :"تركيزنا الآن على المباراة المقبلة للفريق أمام البنك الأهلي في الدوري وما يحدث لن يؤثر بأي شكل على تركيز الفريق".