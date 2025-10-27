الزمالك: اللائحة الجديدة تمنع إيقاف دونجا في بطولة السوبر

أكد محمد متولي المستشار القانوني للزمالك، أن اتحاد الكرة لم يرسل أي خطابات بخصوص إيقاف نبيل دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل بداية الموسم الحالي.

وقال متولي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: اتحاد الكرة لم يرسل لنا اي خطابات بخصوص ايقاف دونجا قبل بداية الموسم الحالي.

وأضاف: لايجوز تطبيق القانون بأثر رجعي ، اللائحة الجديدة تمنع ايقاف دونجا من المشاركة في السوبر، سنتخذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ علي حقوقنا في قصة " دونجا".

وتابع: من غير المنطقي أو المتصور قانونا أن يفرض على لاعب إيقاف لمدة أربع مباريات تنفذ حصراً في بطولة كأس السوبر، إذ إن البطولة تقام بنظام المباراة الواحدة، ما يعني عمليا أن العقوبة ستترجم إلى إيقاف يمتد لعدة سنوات (٤) سنوات)، لا لأربع مباريات كما هو مقصود بالعقوبة.

وأردف: الإيقاف يجب أن ينفذ في أقرب المباريات الرسمية المحلية، أيا كان مسماها أو بطولتها، وفقاً لمبدأ وحدة المسابقات المحلية تحت مظلة الاتحاد.