أزمة السوبر.. الزمالك واتحاد الكرة من يحسم الصراع؟

شهدت الساعات الماضية أزمة كبيرة داخل الوسط الرياضية، بشأن أحقية مشاركة نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك في السوبر المصري، بعد الأحداث التي حدثت في السوبر الأخير الذي أقيم في دولة الإمارات.

نفي الزمالك

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن النادي اتبع الأسلوب الرسمي الطبيعي المتعارف عليه قبل بداية أي بطولة أو مسابقة وقبل أن يُثار أي شيء فيما يتعلق بمشاركة نبيل عماد دونجا لاعب الوسط مع الفريق في بطولة السوبر المحلي المقبلة.

وأضاف مدير الكرة:" أرسلنا خطابًا لاتحاد الكرة للاستفسار في الوقت المناسب ولم نتلق الرد لأنه بالفعل لا يوجد شيء".

وتابع عبد الناصر محمد:" هل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من مهام عملهم الاحتفاظ بخطابات لم تعتمد أو توجه إلى اللجان والإدارات المختصة لتأخذ رقم صادر قبل إرسالها إلى الأندية وهذه الإدارات هي المختصة بصياغة الخطابات واعتمادها من المدير التنفيذي، و هناك مواعيد قانونية منظمة لكل ذلك؟، وهل المدير التنفيذي السابق المحترم سيخالف ضميره في يوم ما و من المؤكد أن هذا لا يمكن أن يحدث".

وأضاف:"نعلم جيداً المستفيد من تحريك هذه الأحداث، ونبيل عماد دونجا سيكون ضمن بعثة الزمالك المسافرة إلى الإمارات لخوض السوبر المحلي".

واختتم :"تركيزنا الآن على المباراة المقبلة للفريق أمام البنك الأهلي في الدوري وما يحدث لن يؤثر بأي شكل على تركيز الفريق".

المسابقات تحسم الجدل

أرسلت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، خطابات إلى الأندية الأربعة المشاركة في بطولة السوبر المصري بالإمارات "الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، وسيراميكا كليوباترا".

وتضمن خطاب إدارة المسابقات في اتحاد الكرة إخطاره نادي الزمالك بأسماء اللاعبين الصادر بحقهم عقوبة الإيقاف في بطولة السوبر المصري حيث لا يحق لهم المشاركة في النسخة المقبلة.

تضمنت قائمة الإيقافات، اسم اللاعب نبيل عماد "دونجا" لاعب الزمالك فقط حيث تم إيقافه 4 مباريات في بطولة السوبر بناء على تقرير مراقب مباراة فريقه أمام بيراميدز في البطولة الأخيرة.

رد أبو ريدة

أكد أبو ريدة، أن عقوبات ثلاثي الزمالك ستنفذ ودونجا لن يلعب السوبر، موضحًا أن اتحاد الكرة السابق أخطر إداري الزمالك وقتها بالبريد الإلكتروني، لكن بشكل رسمي العقوبة تم اتخاذها ودونجا لن يتواجد في السوبر، ليحسم الجدل بشكل نهائي حول مشاركة اللاعب في البطولة.

الزمالك سبق وأن أعلن عدم تلقيه أي خطابات تفيد بإيقاف اللاعب الذي سيكون في قائمة الفريق المساافرة إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري، فيما رد اتحاد الكرة أن اللاعب لا يحق له المشاركة في البطولة.. فمن يحسم الصراع؟.