أزمة السوبر.. الزمالك في ورطة ولجنة المسابقات تحسم الجدل حول مشاركة دونجا

أثارت أزمة مشاركة نبيل عماد دونجا نجم وسط نادي الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها فى الإمارات جدلا واسعا.

من جانبه أكد نادي الزمالك عدم تلقيه أية خطابات رسمية من اتحاد الكرة تفد إيقاف نبيل عماد دونجا فى مباراة كاس السوبر المصري الأخيرة أمام نادي بيراميدز وقام بالاستفسار من الجبلاية عن ذلك قبل سفر البعثة للإمارات الاسبوع القادم.

وأصدرت إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة بيانا رسميا تؤكد خلاله أن دونجا لا يحق له المشاركة فى كاس السوبر المصري فى النسخة الحالية بـ الإمارات.

عقوبات السوبر المصري

كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف نبيل عماد دونجا، لاعب نادي الزمالك علي بخصوص قرار لجنة المسابقات علي موقع الاتحاد بعقوبات السوبر .



وكتب خالد الغندور :"لو دونجا موقوف القرار هيكون طالع من لجنة المسابقات و منشور علي موقع الإتحاد بعقوبات السوبر الماضي سهلة هي مش سوشيال ميديا ومين قال ومين أعلن القصة محضر واجتماع و لجنة مسئولة وتصدر القرارات و تعلن عنها علي الموقع الرسمي للرابطة أو للإتحاد وبلاش رغي".

مفاجأة في ازمة دونجا فى السوبر

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن مفاجأة بشأن لاعب نادي الزمالك نبيل عماد دونجا.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"اتحاد الكرة أرسل كشف نادي الزمالك الذي يضم 55 اسما للجانب الإماراتي والكشف يضم اسم اللاعب نبيل عماد علي مهدي (دونجا).

وأضاف: طبقا لمعلوماتي .. لو في قرار رسمي في اتحاد الكرة يخص إيقاف دونجا يبقى إرسال اتحاد الكرة للكشف وفيه اسم اللاعب "خطأ" وكان يستوجب إعادة الكشف للزمالك ورفع اسم اللاعب لاستبداله".

الزمالك ينفي وصول رد حول أزمة دونجا فى السوبر

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن النادي اتبع الأسلوب الرسمي الطبيعي المتعارف عليه قبل بداية أي بطولة أو مسابقة وقبل أن يُثار أي شيء فيما يتعلق بمشاركة نبيل عماد دونجا لاعب الوسط مع الفريق في بطولة السوبر المحلي المقبلة.

وأضاف مدير الكرة:" أرسلنا خطابًا لاتحاد الكرة للاستفسار في الوقت المناسب ولم نتلق الرد لأنه بالفعل لا يوجد شيء".

وتابع عبد الناصر محمد:" هل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من مهام عملهم الاحتفاظ بخطابات لم تعتمد أو توجه إلى اللجان والإدارات المختصة لتأخذ رقم صادر قبل إرسالها إلى الأندية وهذه الإدارات هي المختصة بصياغة الخطابات واعتمادها من المدير التنفيذي، و هناك مواعيد قانونية منظمة لكل ذلك؟، وهل المدير التنفيذي السابق المحترم سيخالف ضميره في يوم ما و من المؤكد أن هذا لا يمكن أن يحدث".

وأضاف:"نعلم جيداً المستفيد من تحريك هذه الأحداث، ونبيل عماد دونجا سيكون ضمن بعثة الزمالك المسافرة إلى الإمارات لخوض السوبر المحلي".

واختتم :"تركيزنا الآن على المباراة المقبلة للفريق أمام البنك الأهلي في الدوري وما يحدث لن يؤثر بأي شكل على تركيز الفريق".

المسابقات تحسم جدل أزمة دونجا الزمالك في السوبر

أرسلت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، خطابات إلى الأندية الأربعة المشاركة في بطولة السوبر المصري بالإمارات "الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، وسيراميكا كليوباترا".

وتضمن خطاب إدارة المسابقات في اتحاد الكرة إخطاره نادي الزمالك بأسماء اللاعبين الصادر بحقهم عقوبة الإيقاف في بطولة السوبر المصري حيث لا يحق لهم المشاركة في النسخة المقبلة.

تضمنت قائمة الإيقافات، اسم اللاعب نبيل عماد علي المهدي "دونجا" لاعب الزمالك فقط حيث تم إيقافه 4 مباريات في بطولة السوبر بناء على تقرير مراقب مباراة فريقه أمام بيراميدز في البطولة الأخيرة.