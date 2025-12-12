جميلك في رقبتي.. شوبير يوجه رسالة لمصطفى يونس بعد إخلاء سبيله

علق الإعلامي أحمد شوبير، على رسالة مصطفى يونس نجم النادي الأهلي السابق، بعد إخلاء سبيله في بلاغ الخطيب.

وقال شوبير عبر تصريحات تلفزيونية: “شفت فيديو لكابتن مصطفى يونس، وأنتم عارفين أنى على تواصل مع مصطفى يونس بصرف النظر عن خلافه مع الأهلى فله جميل فى رقبتى سبق وقلته كتير”.

وأضاف: “كابتن مصطفى عمل فيديو 8 أو 9 دقايق اتكلم عن الأهلى ومجلس الإدارة والخطيب ومعزته وتقديره وكلنا بنخطأ ونصيب والفيديو كان حب واحترام”.

وقررت نيابة النزهة إخلاء سبيل الكابتن مصطفى يونس، عضو النادي الأهلي ومدافع الفريق السابق، بضمان محل إقامته في البلاغ المقدم ضده من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومجلس إدارة النادي، على خلفية تصريحات وصفوها بـ"المسيئة والمخالفة للقانون.

أسباب رفع الأهلي دعوى ضد مصطفى يونس:

وأكد محمد عثمان، في بلاغه أن مصطفى يونس دأب على الإدلاء بتصريحات مسيئة عبر عدة منصات إعلامية، منها برنامج "الكابتن" على قناة DMC، الذي يقدمه أحمد حسن، وبرنامج "اللعيب" على قناة MBC مصر، مع الإعلامي مهيب عبد الهادي.

وأرفق النادي الأهلي في بلاغه أسطوانة مدمجة تضم تسجيلات كاملة للحلقات المشار إليها، إضافة إلى روابط الفيديوهات محل الشكوى، وتم إحالة الواقعة للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، للفحص واتخاذ ما يلزم.

«مش بخاف غير من اللي خالقني».. مصطفى يونس: السجن شرف ليا ولأولادي لو كان عشان الأهلي

تحدّث مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، عن الأزمة الدائرة حاليًا مع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، بسبب اتهاماته المتكررة ضد الإدارة.

وقال مصطفى يونس عبر قناته على منصة "يوتيوب": "أنا مش بخاف غير من اللي خالقني طول عمري، وأتمنى أن يتقدّم بلاغ ضدي وأروح النيابة".

وأضاف: "اللي بيحصل ده ما حصلش في التاريخ، وأنا أكتر واحد بيحب الأهلي، ويشرّفني إنّي أتحاكم عشان الأهلي".

وأكمل: "هيقولوا مصطفى يونس اتكلم كلام محدش يقدر يتكلمه، وأنا هروح أقول للنائب العام واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خاصة بعدما النسب زادت، كانت 30% وبقت أكتر".