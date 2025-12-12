قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى يونس يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بعد إخلاء سبيله.. ماذا يحدث؟
الطقس اليوم .. سحب متفرقة تغطي بعض المحافظات وأمطار بعد ساعات
بسبب منخفض جوي شديد.. وفاة 10 فلسطينيين في انهيار منازل بغزة
مليون جنيه شهريا.. أزمة جديدة تواجه الزمالك
المراقبة الجوية في مرمى الاتهام.. "أجواء أوروبا الموحدة" تفشل في مواجهة تأخيرات الطيران 2025
يصعّد ضد بروكسل.. رئيس وزراء المجر: مقترحات المفوضية حول روسيا غير قانونية
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. آخر تحديث
تصعيد شامل.. تل أبيب تشرعن 19 بؤرة استيطانية وتعلن اكتمال العودة لشمال الضفة
العاصفة القاتـ لة تودي بحياة 7 فلسطينيين وتكشف هشاشة مأوى النازحين في غزة ​
هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 12-12-2025
الأمم المتحدة: 2025 شهد أكبر توسع للاستيطان في الضفة الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جميلك في رقبتي.. شوبير يوجه رسالة لمصطفى يونس بعد إخلاء سبيله

مصطفى يونس
مصطفى يونس
سارة عبد الله

علق الإعلامي أحمد شوبير، على رسالة مصطفى يونس نجم النادي الأهلي السابق، بعد إخلاء سبيله في بلاغ الخطيب.

وقال شوبير عبر تصريحات تلفزيونية: “شفت فيديو لكابتن مصطفى يونس، وأنتم عارفين أنى على تواصل مع مصطفى يونس بصرف النظر عن خلافه مع الأهلى فله جميل فى رقبتى سبق وقلته كتير”.

وأضاف: “كابتن مصطفى عمل فيديو 8 أو 9 دقايق اتكلم عن الأهلى ومجلس الإدارة والخطيب ومعزته وتقديره وكلنا بنخطأ ونصيب والفيديو كان حب واحترام”.

وقررت نيابة النزهة إخلاء سبيل الكابتن مصطفى يونس، عضو النادي الأهلي ومدافع الفريق السابق، بضمان محل إقامته في البلاغ المقدم ضده من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومجلس إدارة النادي، على خلفية تصريحات وصفوها بـ"المسيئة والمخالفة للقانون.

أسباب رفع الأهلي دعوى ضد مصطفى يونس:

وأكد محمد عثمان، في بلاغه أن مصطفى يونس دأب على الإدلاء بتصريحات مسيئة عبر عدة منصات إعلامية، منها برنامج "الكابتن" على قناة DMC، الذي يقدمه أحمد حسن، وبرنامج "اللعيب" على قناة MBC مصر، مع الإعلامي مهيب عبد الهادي.

وأرفق النادي الأهلي في بلاغه أسطوانة مدمجة تضم تسجيلات كاملة للحلقات المشار إليها، إضافة إلى روابط الفيديوهات محل الشكوى، وتم إحالة الواقعة للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، للفحص واتخاذ ما يلزم.

«مش بخاف غير من اللي خالقني».. مصطفى يونس: السجن شرف ليا ولأولادي لو كان عشان الأهلي

تحدّث مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، عن الأزمة الدائرة حاليًا مع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، بسبب اتهاماته المتكررة ضد الإدارة.

وقال مصطفى يونس عبر قناته على منصة "يوتيوب": "أنا مش بخاف غير من اللي خالقني طول عمري، وأتمنى أن يتقدّم بلاغ ضدي وأروح النيابة".

وأضاف: "اللي بيحصل ده ما حصلش في التاريخ، وأنا أكتر واحد بيحب الأهلي، ويشرّفني إنّي أتحاكم عشان الأهلي".

وأكمل: "هيقولوا مصطفى يونس اتكلم كلام محدش يقدر يتكلمه، وأنا هروح أقول للنائب العام واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خاصة بعدما النسب زادت، كانت 30% وبقت أكتر".

مصطفى يونس الأهلي أحمد شوبير محمود الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من الفيديو

ليلة لم تنمها إمبابة| القصة الكاملة لانفـ جار منزل.. وشهود عيان: إسطوانة بوتاجاز السبب والبيوت كانت بتتهز

رقية رفعت عبد الباري

بعد تتويجها عالميًا.. رقية رفعت تناشد شيخ الأزهر: حلمي التعيين مُعيدة لخدمة كتاب الله

صورة أرشيفية

قارب المهاجرين باليونان| غرق وفقدان 32 شخصا.. وغالبية الضحايا من مصر والسودان

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

حديقة الحيوان بالجيزة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. مفاجآت كبيرة تنتظر الزوار

اليوديانج

توروب يبلغ إدارة الأهلي بقراره النهائي بشأن ديانج

موعد شهر طوبة 2026 في التقويم القبطي وطقس الشتاء في مصر

موعد شهر طوبة 2026 في التقويم القبطي وطقس الشتاء في مصر

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث ماسورة الغاز بعقار سكني في إمبابة

ترشيحاتنا

الست

إيرادات السينما أمس.. الست ينفرد بالصدارة والسلم والثعبان الثالث

مسلسل أنا وهو وهم

رمضان 2026.. ملك زاهر تشارك كواليس تصوير مسلسل "أنا وهو وهم"

يارا السكري

يارا السكري تنشر صورا من كواليس مسلسل علي كلاي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد