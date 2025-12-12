موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في الانتركونتيننتال والقنوات الناقلة

يواجه فريق بيراميدز نظيره فلامنجو غدا السبت، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت قطر على ملعب أحمد بن علي، ضمن نصف منافسات نصف نهائي بطولة الإنتركونتننتال.

وسيواجه الفائز من هذه المباراة باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية، المقررة يوم 17 ديسمبر الجاري.

وتنقل شبكة قنوات “بي ان سبورت” مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي فى إطار مباريات نصف نهائي بطولة كأس الانتركونتننتال المزمع إقامتها غدا السبت.

إنجازات بيراميدز الأخيرة

وتوج بيراميدز ببطولة كأس مصر 2023-24

وتوج بكأس السوبر الأفريقي 2025-26

وتوج بدوري أبطال أفريقيا 2024-25.

قائمة بيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم.

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد سامي - طارق علاء - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة - أسامة جلال.

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - يوسف أوباما - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.