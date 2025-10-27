الغندور: لو دونجا موقوف القرار هيكون طالع من لجنة المسابقات وبلاش رغي

كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف نبيل عماد دونجا، لاعب نادي الزمالك علي بخصوص قرار لجنة المسابقات علي موقع الاتحاد بعقوبات السوبر .



وكتب خالد الغندور :"لو دونجا موقوف القرار هيكون طالع من لجنة المسابقات و منشور علي موقع الإتحاد بعقوبات السوبر الماضي سهلة هي مش سوشيال ميديا و مين قال و مين أعلن القصة محضر و اجتماع و لجنة مسئولة و تصدر القرارات و تعلن عنها علي الموقع الرسمي للرابطة أو للإتحاد و بلاش رغي".



وقد كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن مفاجأة بشأن لاعب نادي الزمالك نبيل عماد دونجا.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"اتحاد الكرة أرسل كشف نادي الزمالك الذي يضم 55 اسما للجانب الإماراتي والكشف يضم اسم اللاعب نبيل عماد علي مهدي (دونجا).

وأضاف: طبقا لمعلوماتي .. لو في قرار رسمي في اتحاد الكرة يخص إيقاف دونجا يبقى إرسال اتحاد الكرة للكشف وفيه اسم اللاعب "خطأ" وكان يستوجب إعادة الكشف للزمالك ورفع اسم اللاعب لاستبداله".