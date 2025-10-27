قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فقدان 2 من طاقمها..غرق سفينة صينية بعد اصطدامها بأخرى
اصطفاف العشرات من شاحنات المساعدات أمام معبر رفح تمهيدا لدخول غزة
شاب ينهى حياة شقيقه بطلقات نارية خلال مشاجرة بقنا
السقف وقع عليهم..إصابة 3 أشخاص في انهيار عقار كورنيش الاسكندرية
سقط على السكان.. انهيار جزئي بعقار على طريق الكورنيش بالإسكندرية
هل يجوز للأب كتابة ممتلكاته لبناته قبل وفاته لحرمان أشقائه من الميراث؟
الحكم في دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد.. غدًا
بين الفائدة والخطر| كيف تجعل الخضروات والفاكهة آمنة
هل كثرة الإنجاب باب للرزق؟.. الإفتاء تصحح 6 أخطاء شائعة
بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025
بعد تراجع 100 جنيه.. أسعار الذهب في مصر مستهل الإثنين
دوري مدارس مصر |5مراحل للمسابقة والتسجيل حتى 5 نوفمبر عبر هذا الرابط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بشأن أرض النادي .. الدردير يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك

الدردير
الدردير
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير مفاجأة بشأن أرض نادى القلعة البيضاء.

بشرى لـ جماهير الزمالك:

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بشرى لجماهير الزمالك انفراجة جديدة  بمناسبة ارض النادي".

عمرو أديب : استعادة أرض الزمالك تنعش النادي حتى ينجو من الغرق

وكان قد قارن الإعلامي عمرو أديب بين موقف الأهلي والزمالك، قائلاً: "الأهلي أخد 3 أراضي ودلوقتي عاوز يشتري محمد صلاح، والزمالك مش قادر يسترجع أرضه! فين العدل؟ فين الإحساس بالكيان ده؟!".

أزمة أرض نادي الزمالك

وشنّ الإعلامي عمرو أديب هجوماً بسبب أزمة أرض نادي الزمالك، مطالباً بتوضيح موقف الدولة بشكل صريح من مستقبل النادي واستثماراته.

 الحل الحقيقي لتجاوز الأزمة

وقال أديب خلال تقديم برنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر”، إن نادي الزمالك يمر بأزمة مالية طاحنة، مؤكداً أن الحل الحقيقي لتجاوز هذه الأزمة هو استعادة أرض الزمالك التي من شأنها أن تنعش موارد النادي وتعيده لمساره الطبيعي.

وأضاف: "يا جماعة الأزمة المالية اللي فيها الزمالك يحلها الأرض.. الأهلي كان في أزمة مالية وما نجدهوش غير الأرض.. انتوا عاوزين الزمالك يغرق؟ قولوا، لكن ما تسيبوناش كده!".

 الزمالك كيان عريق

وأشار أديب إلى أن نادي الزمالك كيان عريق ويمثل الدولة، قائلاً: "هو نادي الزمالك دا مش ملكي.. دا نادي دولة، ملك الدولة، يعني خسائر النادي هي خسائر الدولة نفسها!".

وتساءل الإعلامي: "يعني البلد ناقصها أرض؟ فجأة أرض الزمالك بقت على النيل؟ يا جماعة قولولنا واجهونا، الناس في حالة صعبة، ودي الأرض اللي ممكن تدي النادي فرصة يتنفس!".

موقف الأهلي والزمالك

واختتم عمرو أديب حديثه قائلًا: "احنا مش بنطلب حاجة بالعافية، قولوا بس مش عاوزين النادي دا يستثمر.. مش عاوزين نديكوا أرض.. بس واجهونا بالحقيقة!".

الدردير خالد طلعت الزمالك

