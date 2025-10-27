أيمن رجب: حزين على حال الإسماعيلي.. والنادي كان يدار بالصحاب

أكد أيمن رجب، نجم نادي الإسماعيلي الأسبق، أن الهدف الذي سجله فريق فاركو في مرمى الدراويش جاء نتيجة خطأ تحكيمي واضح، مشيرًا إلى أن الحكم محمود البنا كان عليه مراجعة اللقطة مع حكم تقنية الفيديو قبل احتساب الهدف.

قال رجب، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «الإسماعيلي لا يتحمل أي ظلم تحكيمي في هذه المرحلة الصعبة، ولو كان ناديًا آخر من الأندية الكبرى لتمت مراجعة الهدف في الفار دون تردد، لكن ذلك لم يحدث مع الإسماعيلي».

وأضاف نجم الدراويش السابق أن الفريق بحاجة لدعم محبيه للعبور من المرحلة الحالية، مؤكدًا أن ما يعانيه النادي حاليًا هو نتيجة لفكر إداري خاطئ كان يعتمد على «الصحاب» في اتخاذ القرارات.

أوضح رجب أنه تم الاتفاق في وقت سابق على مشروع تطوير للنادي خلال فترة تولي الراحل إيهاب جلال القيادة الفنية، إلا أن الإدارة السابقة لم تنفذ أي خطوات فعلية لتحقيق ذلك.

اختتم حديثه قائلًا: «أشعر بالحزن الشديد على ما وصل إليه نادي الإسماعيلي، لأن الإدارة السابقة لم تكن تجيد التعامل مع اللاعبين أو إدارة الملفات بشكل احترافي».