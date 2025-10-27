قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فقدان 2 من طاقمها..غرق سفينة صينية بعد اصطدامها بأخرى
اصطفاف العشرات من شاحنات المساعدات أمام معبر رفح تمهيدا لدخول غزة
شاب ينهى حياة شقيقه بطلقات نارية خلال مشاجرة بقنا
السقف وقع عليهم..إصابة 3 أشخاص في انهيار عقار كورنيش الاسكندرية
سقط على السكان.. انهيار جزئي بعقار على طريق الكورنيش بالإسكندرية
هل يجوز للأب كتابة ممتلكاته لبناته قبل وفاته لحرمان أشقائه من الميراث؟
الحكم في دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد.. غدًا
بين الفائدة والخطر| كيف تجعل الخضروات والفاكهة آمنة
هل كثرة الإنجاب باب للرزق؟.. الإفتاء تصحح 6 أخطاء شائعة
بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025
بعد تراجع 100 جنيه.. أسعار الذهب في مصر مستهل الإثنين
دوري مدارس مصر |5مراحل للمسابقة والتسجيل حتى 5 نوفمبر عبر هذا الرابط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعادة الكشف للزمالك.. مفاجأة بشأن مشاركة دونجا في السوبر المصري

دونجا
دونجا
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن مفاجأة بشأن لاعب نادي الزمالك نبيل عماد دونجا

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"اتحاد الكرة أرسل كشف نادي الزمالك الذي يضم 55 اسما للجانب الإماراتي والكشف يضم اسم اللاعب نبيل عماد علي مهدي (دونجا).

وأضاف: طبقا لمعلوماتي ..  لو في قرار رسمي في اتحاد الكرة يخص إيقاف دونجا يبقى إرسال اتحاد الكرة للكشف وفيه اسم اللاعب "خطأ" وكان يستوجب إعادة الكشف للزمالك ورفع اسم اللاعب لاستبداله".

وأكمل: مسؤول بالمجلس الحالي لاتحاد الكرة قال لي “احنا جينا بعد السوبر الماضي ولم نكن المجلس المسؤول، واستدعينا كل الموظفين من إدارة المسابقات المتواجدين من الموسم الماضي للتحقيق في الأمر”.

الغندور عن أزمة إيقاف دونجا: بلاش رغي

وكان قد علق الاعلامي خالد الغندور، على الجدل المثار حول موقف نبيل عماد دونجا، لاعب نادي الزمالك علي موقع الاتحاد بعقوبات السوبر .

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "لو دونجا موقوف القرار هيكون طالع من لجنة المسابقات و منشور علي موقع الإتحاد بعقوبات السوبر الماضي سهلة هي مش سوشيال ميديا و مين قال و مين اعلن القصة محضر و اجتماع و لجنة مسئولة  و تصدر  القرارات و تعلن عنها علي الموقع الرسمي للرابطة او للإتحاد و بلاش رغي".

وفاز فريق الزمالك على نظيره ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليتأهل الأبيض إلى دور المجموعات بعدما سبق وفاز الزمالك في لقاء الذهاب بسداسية دون رد.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم 30 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.  

دونجا الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد على التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع فجأة.. عيار 21 يسجل أقل مستوى منذ أسبوعين

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الأرصاد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم

جريمة الجيزة.. صاحب محل يقـ.تل سيدة وأطفالها الثلاث بسبب علاقة عاطفية

مشاجرة المنيا

فيديوهات تحريضية بعد مشاجرة بالمنيا.. والداخلية تضبط المتورطين

المتحف المصري الكبير

متى سيبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ اعرف الوقت بالدقيقة

ترشيحاتنا

الفاعليات

تبة الشجرة تستقبل فرق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

الافتتاح

الإسماعيلية تحتفل بعيدها القومي بافتتاح صرح تعليمي رائد

حالة الطقس

حالة الطقس في أسوان اليوم الاثنين 27-10-2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد