إعادة الكشف للزمالك.. مفاجأة بشأن مشاركة دونجا في السوبر المصري

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن مفاجأة بشأن لاعب نادي الزمالك نبيل عماد دونجا.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"اتحاد الكرة أرسل كشف نادي الزمالك الذي يضم 55 اسما للجانب الإماراتي والكشف يضم اسم اللاعب نبيل عماد علي مهدي (دونجا).

وأضاف: طبقا لمعلوماتي .. لو في قرار رسمي في اتحاد الكرة يخص إيقاف دونجا يبقى إرسال اتحاد الكرة للكشف وفيه اسم اللاعب "خطأ" وكان يستوجب إعادة الكشف للزمالك ورفع اسم اللاعب لاستبداله".

وأكمل: مسؤول بالمجلس الحالي لاتحاد الكرة قال لي “احنا جينا بعد السوبر الماضي ولم نكن المجلس المسؤول، واستدعينا كل الموظفين من إدارة المسابقات المتواجدين من الموسم الماضي للتحقيق في الأمر”.

الغندور عن أزمة إيقاف دونجا: بلاش رغي

وكان قد علق الاعلامي خالد الغندور، على الجدل المثار حول موقف نبيل عماد دونجا، لاعب نادي الزمالك علي موقع الاتحاد بعقوبات السوبر .

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "لو دونجا موقوف القرار هيكون طالع من لجنة المسابقات و منشور علي موقع الإتحاد بعقوبات السوبر الماضي سهلة هي مش سوشيال ميديا و مين قال و مين اعلن القصة محضر و اجتماع و لجنة مسئولة و تصدر القرارات و تعلن عنها علي الموقع الرسمي للرابطة او للإتحاد و بلاش رغي".

وفاز فريق الزمالك على نظيره ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليتأهل الأبيض إلى دور المجموعات بعدما سبق وفاز الزمالك في لقاء الذهاب بسداسية دون رد.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم 30 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.